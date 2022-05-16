福興溪自行車景觀橋年底動工 串接桃竹濱海鐵馬觀光

橫跨桃園市與新竹縣界的福興溪將興建自行車及行人景觀橋，南起新竹新豐、北抵桃園新屋，最慢年底動工、明年中就能完工，未來騎自行車可直線連接新竹縣濱海自行車道與桃園新屋綠色隧道，不必繞遠路，可望帶動桃竹濱海觀光發展。

竹縣府交旅處表示，體育署在前年補助「新豐鄉濱海自行車道坡頭村段北向銜接桃園新屋綠色隧道段鏈計畫」，已完成新竹縣境內的紅樹林自行車道與桃園市境內的新屋綠色隧道自行車道，形成約10公里長的桃竹濱海自行車騎乘路線。

可是在桃竹邊界，卻因福興溪地理阻隔，有一段自行車道必須繞行既有農路，甚至穿越墓地，讓許多單車族大感不便，且路線偏離海岸線觀光軸，對提昇區域觀光遊憩的吸引力有限。

因此去年展開整合計畫，希望藉由在福興溪上架設橋梁，串接南北端自行車道，目前規畫沿台61線西濱快速道路橋下興建，其中跨溪橋梁長90公尺，以及新竹縣境內高架鋼棧橋約160公尺，採行人與單車分道，橋寬4公尺設計。

交旅處說明，竹縣段的高架鋼棧橋可解決近2公尺的高低差問題，以利銜接新豐坡頭村石滬堤頂步道，往南也將同步改善沿線景點引導標示，讓遊客要往新豐海堤、鳳坑朴樹林、池府王爺廟能更清楚辨識，並重新鋪設紅毛港遊憩區以南長約1公里的自行車道柏油路面。

縣長楊文科表示，未來完工後新竹縣濱海自行車道可銜接桃園新屋綠色隧道，避開原本單調農路路線、縮短既有路程，沿途還可欣賞海岸線風景，騎行環境也更安全，可望帶動雙邊的觀光發展。