影／中壢龍岡改上午採檢排隊人多 攜兒排隊慢憂風險大

桃園市府開設「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」採檢、看診、拿藥服務近一周來，中壢區龍岡採檢站今天起更改為上午服務，早上下雨，確診採檢仍大排長龍，綠色通道人較少，有的年輕父母帶著孩子排隊做完PCR再到綠色通道看診，私下抱怨帶著孩子排隊時間長、擔心病情風險增大。

聯新國際醫院副院長陳子安表示，今天起龍岡採檢站由下午改為上午採檢，又因下雨，排隊人潮少一點，平均採檢700人次，現在確診父母帶著孩子都可以一起直接走綠色通道三合一服務，不須到一般民眾PCR排隊，有的年輕父母不知情，該院工作人員若看到都會告知協助服務。

中壢區龍岡採檢站本月11日起開設三合綠色通道，優先提供3歲以下幼兒及75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」三合一服務，因與一般民眾PCR一線之隔，許多老人或年輕父母帶著或抱著確診孩子排隊採檢，張姓女子說，先排隊做PCR再帶孩子到綠色通道看診、拿藥，須要兩邊跑，PCR採檢排隊人多，時間長，擔心小孩病情風險增大，不過綠色通看診、拿藥方便。

龍岡採檢站湧入很多確診外籍移工排隊PCR檢測，有市民認為確診民眾排隊人多，建議將本國人與移工分流採檢，降低排隊接觸時間。70歲李姓阿嬤拄杖排隊半天，也覺得等待PCR時間長。