凱健企業董事長曾朝滿回饋故鄉 捐贈台南1萬支智慧奶瓶

凱健企業董事長曾朝滿回饋家鄉，今天捐贈1萬支「智慧測溫奶瓶」，讓新手媽媽養兒育女更安全且安心。市長黃偉哲表示，早期阿嬤餵孫先嘗一口，太燙了就吹一吹，卻吹到口沫橫飛，有了智慧型溫奶瓶，就可安全餵食牛奶。

曾朝滿是台南市南區鯤鯓人，他說，小學讀龍岡國小，國中讀9年國民教育前的台南市中（目前的大成國中），高中讀南一中，大學畢業後就在台北發展，也一直想回饋故鄉，凱健公司專門製造智慧型產品，包含溫度計、額溫槍、智慧奶瓶等，在疫情期間也捐贈額溫槍等給台南市政府，為了鼓勵年輕人生育，捐贈1萬個智慧奶瓶給辦理新生兒出生登記的家庭。

「智慧測溫奶瓶」可結合手機，以1百多種語言告知溫度，泡奶時最適合溫度為68至72度，也有些配方奶粉是40幾度，而餵食嬰兒最適合溫度是36.5至37度左右，透過智慧測溫奶瓶，可讓新手爸媽輕鬆餵孩子，也鼓勵年輕一代願意生、願意養。

黃偉哲表示，傳統的育嬰方式，父母餵奶時都要很辛苦地人工測試溫度，現在科技與時俱進，父母利用智慧測溫奶瓶，在照養孩子的時候將更加游刃有餘，更有效率也更安心。他感謝凱健企業發揮企業的社會責任，慷慨捐贈1萬支智慧奶瓶，讓父母們在哺乳時能夠更安全省時。