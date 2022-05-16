「類0+7」免居隔將上路？鄭文燦：要有配套
傳出快篩陰免隔離的「類0+7」制度即將宣布。桃園市長鄭文燦上午受訪表示，類0+7需要有配套措施，才能夠確保疫情不擴散，至於要自主防疫或者自主健康管理，也許可以參考其他國家的模式。
中央與地方昨開會，討論居家隔離3+4作法應適度調整鬆綁，接種3劑疫苗且快篩陰性，可望免除居隔。鄭文燦表示，指揮中心線上會議主要是討論相關配套，包括要快篩幾次，以及打完第3劑的民眾必須要遵守哪些規範。
鄭文燦說，自主防疫或自主健康管理，2個強度不太一樣，這部分也許可以參考其他國家模式，目前規畫第3天、第7天要做快篩，如果有症狀也要立刻做快篩。
鄭文燦表示，究竟要自主防疫還是自主健康管理，應該由指揮中心審慎評估或決定，「類0+7」需要有配套措施，才能夠確保疫情不擴散。
至於同住家人陰轉陽比例高，0+7實行後，快篩試劑需求量是否也會增加？鄭文燦表示，的確需要足夠的快篩試劑和一定的防疫規範，確保陰轉陽的時候可以快速篩檢出來，不要造成二度傳播。
鄭文燦也說，因應國中會考，桃園從今天開始國三學生學校停課，國三學校的補習班也停課，確保防疫安全和學生的考試權利。
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