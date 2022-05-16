客家小炒全國爭霸賽又來了 總獎金80萬元等你來爭霸

客家經典名菜客家小炒全國爭霸賽又來了， 總獎金80萬元，初賽7月分東、北、中、南區先後登場，8月14日全國決賽，客委會歡迎客庄餐廳業者踴躍報名，爭奪霸主頭銜。

客委會推廣客家美食，帶動客庄發展，2020年首辦客家小炒全國爭霸賽，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」勇奪冠軍，第二屆比賽受到疫情影響延宕，敲定 初賽東區7月9日在花蓮慶豐市場與好客藝術村，北區16日在新竹縣北埔公有零售市場與新竹縣北埔鄉公所前，中區17日在苗栗市北苗公有零售市場，南區23日在高雄市美濃區公所前廣場。

主辦單位指出，決賽8月14日結合料理節目製播，總獎金80萬元，決賽冠軍12萬元，初賽、決賽得獎者，獲領獎座、紅布條及選手個人獎牌，入圍決賽並可透過聯名特別節目行銷宣傳。

活動即日至5月27日報名，客家文化重點發展區、客家聚落，或客家文化園區具稅籍的合法營業客庄餐廳，且店內有販售客家小炒菜式者，皆可報名參加，網址https://www.2022-hakka-stir-fry.com.tw/ 線上報名，洽詢電話02-25626001轉311。

客委會主委楊長鎮表示，2020年首辦客家小炒全國爭霸賽獲得熱烈回響，業者業績至少提升3成，這屆4場初賽由參賽者現場演繹自家獨家風味料理，並結合周邊市場資源就地取材，考驗參賽者臨場廚藝。

第一屆阿戊嫂的店以「笠馬下的炒肉」奪冠，客家小炒沒有多添加調味，盡量追求食材原始味道，湯汁及香氣融入糯米飯，並以粽子的形式呈現，業者發想源自記憶，早期農村社會，一天農事結束回家，還戴著斗笠走進家門，迎面而來是家人準備的客家小炒的香氣，也是幸福的感覺。