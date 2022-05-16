快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科重點、防疫規定一次看

北韓報告121萬人「發熱」病例 累計50死

槍口下的老父親：俄軍殘殺烏克蘭的暴行錄影

客家小炒全國爭霸賽又來了 總獎金80萬元等你來爭霸

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，奪下客委會第一屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／阿戊嫂的店提供
苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」以「笠馬下的炒肉」，奪下客委會第一屆「2020客家小炒全國爭霸賽」冠軍。圖／阿戊嫂的店提供

客家經典名菜客家小炒全國爭霸賽又來了， 總獎金80萬元，初賽7月分東、北、中、南區先後登場，8月14日全國決賽，客委會歡迎客庄餐廳業者踴躍報名，爭奪霸主頭銜。

客委會推廣客家美食，帶動客庄發展，2020年首辦客家小炒全國爭霸賽，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」勇奪冠軍，第二屆比賽受到疫情影響延宕，敲定 初賽東區7月9日在花蓮慶豐市場與好客藝術村，北區16日在新竹縣北埔公有零售市場與新竹縣北埔鄉公所前，中區17日在苗栗市北苗公有零售市場，南區23日在高雄市美濃區公所前廣場。

主辦單位指出，決賽8月14日結合料理節目製播，總獎金80萬元，決賽冠軍12萬元，初賽、決賽得獎者，獲領獎座、紅布條及選手個人獎牌，入圍決賽並可透過聯名特別節目行銷宣傳。

活動即日至5月27日報名，客家文化重點發展區、客家聚落，或客家文化園區具稅籍的合法營業客庄餐廳，且店內有販售客家小炒菜式者，皆可報名參加，網址https://www.2022-hakka-stir-fry.com.tw/ 線上報名，洽詢電話02-25626001轉311。

客委會主委楊長鎮表示，2020年首辦客家小炒全國爭霸賽獲得熱烈回響，業者業績至少提升3成，這屆4場初賽由參賽者現場演繹自家獨家風味料理，並結合周邊市場資源就地取材，考驗參賽者臨場廚藝。

第一屆阿戊嫂的店以「笠馬下的炒肉」奪冠，客家小炒沒有多添加調味，盡量追求食材原始味道，湯汁及香氣融入糯米飯，並以粽子的形式呈現，業者發想源自記憶，早期農村社會，一天農事結束回家，還戴著斗笠走進家門，迎面而來是家人準備的客家小炒的香氣，也是幸福的感覺。

客委會 新竹 客家文化

延伸閱讀

女子6樓墜下身亡 目擊者：她趴在女兒牆男友拉不住

客庄券2.0使用期限延至5月底 加碼抽iPhone 13

台南南區離奇自撞車禍 駕駛沒有呼吸心跳送醫

2.5億世界客博會世界館動工 鄭文燦：世界客家文化首都

相關新聞

竹市防淹 3大治水準備好了

近日首波梅雨鋒面報到，為防範可能出現致災性豪雨，新竹市府加快完成50處排水清淤，並且巡檢11處地下道抽水系統以及6處淹水...

客家小炒全國爭霸賽又來了 總獎金80萬元等你來爭霸

客家經典名菜客家小炒全國爭霸賽又來了， 總獎金80萬元，初賽7月分東、北、中、南區先後登場，8月14日全國決賽，客委會歡...

理賠門檻高 苗栗西瓜保險掛零

苗栗縣今年首度辦理西瓜保險，但件數至今掛零，縣議員林寶珠質疑雨量必須達到1天降下逾201毫米、達豪雨等級，才能啟動理賠，...

關西農地堆垃圾 揪出搬家公司偷倒

新竹縣關西鎮東安里農地日前出現大量垃圾，15名地主差點被罰，縣府環保局會同警方調閱監視器找到犯案車輛，再從垃圾中的文件查...

新街溪百公尺未整治 草長垃圾遍布

桃園中壢新街溪近年治理成果不錯，成為民眾休閒去處，但福州橋附近約百公尺河段卻被棄置垃圾，環境髒亂，議員劉曾玉春要求市府整...

苗栗頭份市今晚最多4500戶停電 台電：絕緣劣化加梅雨惹禍

苗栗縣頭份市興隆、山下及上埔等地區今天晚上7點35分陸續跳電，台灣電力公司苗栗區營業處人員查出是絕緣劣化，加上連日雨勢不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。