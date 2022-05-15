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苗栗頭份市今晚最多4500戶停電 台電：絕緣劣化加梅雨惹禍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市部分地區今天晚上7點35分無預警停電，台灣電力公司苗栗區營業處人員冒雨漏夜搶修，約2個小時全部復電。圖／擷自臉書「我是頭份人」社團
苗栗縣頭份市部分地區今天晚上7點35分無預警停電，台灣電力公司苗栗區營業處人員冒雨漏夜搶修，約2個小時全部復電。圖／擷自臉書「我是頭份人」社團

苗栗縣頭份市興隆、山下及上埔等地區今天晚上7點35分陸續跳電，台灣電力公司苗栗區營業處人員查出是絕緣劣化，加上連日雨勢不斷，造成饋線短路跳脫，最高造成4500多戶停電，約2個小時後全部復電。

臉書社團「我是頭份人」今晚7點35分起，不斷有網友抱怨無預警停電，一下子停電、一下子又來電，興隆路一帶居民甚至計算反覆跳電5次，台電人員據報，冒雨漏夜巡線，查出是絕緣劣化，又受到梅雨影響，造成饋線短路跳脫。

台電苗栗區處指出，饋線跳電會造成瞬停，15秒後會自動試供，直到系統認為是持久性故障，才會完全停電，因此會發生一下子停電、一下子復電的狀況，今天晚上8點2分最多有4500多戶停電，台電人員找到事故點，區隔電路先恢復8成用戶電力，晚上9點40分全部復電，抱歉造成不便與困擾。

停電 台電 苗栗縣

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