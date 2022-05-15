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桃園新街溪河段遭棄置垃圾 市府：徵收整治經費要1億

聯合報 / 記者朱冠諭曾增勳／桃園即時報導
桃園市新街溪福州橋附近被發現棄置大量垃圾，當地議員要求市府整治。圖／劉曾玉春提供
桃園市新街溪福州橋附近被發現棄置大量垃圾，當地議員要求市府整治。圖／劉曾玉春提供

桃園市新街溪福州橋附近被發現棄置大量垃圾，環境十分髒亂，當地議員要求市府整治。市府水務局表示，該河段為私人土地，因徵收費用高達1億，市府暫不考慮徵收，目前先派員加強清潔，同時要求地主華南銀行善盡土地維護責任。

劉曾玉春表示，近年來老街溪及新街溪治理成果良好，但福州橋至永福藝術公園，約有100公尺的新街溪沒有打通，現場樹林生長茂盛，有些民眾見環境隱密，就會亂丟垃圾，瓶瓶罐罐和保麗龍布滿整個河岸，不僅影響市容、汙染河川，也有治安疑慮。

劉曾玉春表示，同樣是新街溪河岸，東興社區居民種植許多蘭花和石斛蘭，花苞盛開宛如瀑布美景，福州橋下卻是垃圾遍布、骯髒惡臭，兩相對比實在差距太遠；河川用地徵收價格不高，市府只要有心應該就可以打通最後一哩路，完成河川整治，「只要花一點錢應該就可以解決，為什麼不願意去做？」

水務局長劉振宇表示，該段河川用地長約100公尺、狹長土約450坪屬於華南銀行私人土地，依市價估算徵收經費約1億元，市府無經費徵收，至今無法整治，議員反映多年，市府遲未取得華南銀行土地同意書，至今無法進行整治，導致雜草叢生，民眾行經必須繞道。

劉振宇表示，該局已行文市府環保局稽查開單勸導，要求華銀依法善盡土地管理人責任，不能放任不管理，目前已加強派員前往整理清潔，該局將與華銀協商取得土地同意書後，由市府打通該河川地做步道環境美化整治，未來繼續爭取中央用地經費補助，以利徵收該河川用地和整治一勞永逸。

桃園市新街溪福州橋附近被發現棄置大量垃圾，當地議員要求市府整治。圖／劉曾玉春提供
桃園市新街溪福州橋附近被發現棄置大量垃圾，當地議員要求市府整治。圖／劉曾玉春提供

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