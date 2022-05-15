快訊

英：部署在烏克蘭的俄軍已折損三分之一

柯文哲曝雙北確診數被「PCR量能卡住」 中南部下周還會上升

王必勝質疑雙北叫不動地區醫院 侯友宜反問蔡總統：情何以堪

新竹原鄉快篩中央配發數量不足 縣府協調醫院進駐PCR

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
尖石鄉衛生所周一到周六每天早上皆大排長龍，只為搶購快篩。記者巫鴻瑋／翻攝
尖石鄉衛生所周一到周六每天早上皆大排長龍，只為搶購快篩。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣尖石鄉疫情竄燒，快篩數量卻不足，山區部落居民為買快篩要驅車數小時下山，還不一定買得到，鄉長曾國大喊話中央針對原鄉居民普發快篩，新竹縣府獲知後將先安排醫院進駐山區提供PCR篩檢，並協助鄉公所採購快篩。

新竹縣府表示，因尖石鄉幅員遼闊、交通路程遠，後山居民不一定方便下山購買快篩或採檢，因此在目前快篩數量無法立即補充的情況下，將先安排大安醫院醫護團隊進駐尖石鄉後山地區為居民提供PCR服務，同時提供鄉公所合格的快篩劑供應商名單，在價格合理情況下協助採購，並爭取增加當地自購快篩數量。

曾國大表示，尖石鄉缺少超商、藥局，因此只有衛生所販售快篩，居民從後山的鎮西堡、司馬庫斯等地驅車到前山的衛生所，車程至少2小時，且每天販售數量不能滿足需求，導致不少居民排不到快篩又空手而歸，他還呼籲讓原鄉無症狀或輕症者個案能以快篩陽作為確診，避免冗長的疫調與通報流程延誤隔離時間。

有尖石鄉鎮西堡部落的居民指出，有父母為了帶出現症狀的孩子下山PCR，長時間開車好幾個小時在同個車內空間，最後不僅孩子確診，連父母也被感染，已經在部落造成恐慌。另有居民不滿快篩難買，被迫前往2、3小時車程外的市區才買到快篩，抱怨「都能從新竹開到台北了」。

縣議員劉建民指出，中央雖然喊出與病毒共存，但在原鄉疫情卻擋不住，他表示「政府齊頭式的防疫，原鄉一直被忽略，持續呼籲及建議普發快篩試劑及到鄉PCR篩檢」；縣議員林秉君更發文批「是不是要發生在他們（中央）身邊，他們才會多點憐憫、多點同理」。

快篩試劑 新竹 衛生所

延伸閱讀

宜蘭首位鄉鎮市長確診 羅東鎮長吳秋齡身體不適PCR陽性

65歲以上快篩陽即給口服藥物 南市：中央最快周一宣布

相關新聞

居服員隱匿不舒服累及案家確診？ 苗栗長照中心否認

苗栗縣頭屋鄉一家長照機構遭投訴居家照顧服務員涉及隱匿身體不舒服，累及服務案家2人確診，苗栗縣長照中心回應，居服員第一時間...

新竹原鄉快篩中央配發數量不足 縣府協調醫院進駐PCR

新竹縣尖石鄉疫情竄燒，快篩數量卻不足，山區部落居民為買快篩要驅車數小時下山，還不一定買得到，鄉長曾國大喊話中央針對原鄉居...

照顧確診外籍、聽障 竹市關懷中心增手譯、外語翻譯員

針對確診居家照護特殊個案，新竹市居家照護關懷中心今起提供手語協助與外語翻譯2大貼心服務，讓聽障朋友與外籍人士可以無障礙獲...

竹南科行政服務中心18日現場徵才 2成5職缺起薪逾3.5萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月18日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號），辦理現場徵才活動，桃竹苗分...

因應梅雨季致災豪雨 新竹市已啟動3大防汛治水計畫

近日首波梅雨鋒面報到，為了防範梅雨季可能出現的致災性豪雨，新竹市加快完成50處排水清淤，並且巡檢11處地下道抽水系統及6...

白沙屯媽進香 不提供香客快篩

白沙屯媽北港進香之旅5月20日啟程，昨已近8萬7000人報名，創歷年新高。因應疫情高峰可能到來，參與進香的志工醫療團決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。