新竹原鄉快篩中央配發數量不足 縣府協調醫院進駐PCR

新竹縣尖石鄉疫情竄燒，快篩數量卻不足，山區部落居民為買快篩要驅車數小時下山，還不一定買得到，鄉長曾國大喊話中央針對原鄉居民普發快篩，新竹縣府獲知後將先安排醫院進駐山區提供PCR篩檢，並協助鄉公所採購快篩。

新竹縣府表示，因尖石鄉幅員遼闊、交通路程遠，後山居民不一定方便下山購買快篩或採檢，因此在目前快篩數量無法立即補充的情況下，將先安排大安醫院醫護團隊進駐尖石鄉後山地區為居民提供PCR服務，同時提供鄉公所合格的快篩劑供應商名單，在價格合理情況下協助採購，並爭取增加當地自購快篩數量。

曾國大表示，尖石鄉缺少超商、藥局，因此只有衛生所販售快篩，居民從後山的鎮西堡、司馬庫斯等地驅車到前山的衛生所，車程至少2小時，且每天販售數量不能滿足需求，導致不少居民排不到快篩又空手而歸，他還呼籲讓原鄉無症狀或輕症者個案能以快篩陽作為確診，避免冗長的疫調與通報流程延誤隔離時間。

有尖石鄉鎮西堡部落的居民指出，有父母為了帶出現症狀的孩子下山PCR，長時間開車好幾個小時在同個車內空間，最後不僅孩子確診，連父母也被感染，已經在部落造成恐慌。另有居民不滿快篩難買，被迫前往2、3小時車程外的市區才買到快篩，抱怨「都能從新竹開到台北了」。

縣議員劉建民指出，中央雖然喊出與病毒共存，但在原鄉疫情卻擋不住，他表示「政府齊頭式的防疫，原鄉一直被忽略，持續呼籲及建議普發快篩試劑及到鄉PCR篩檢」；縣議員林秉君更發文批「是不是要發生在他們（中央）身邊，他們才會多點憐憫、多點同理」。