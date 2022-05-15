居服員隱匿不舒服累及案家確診？ 苗栗長照中心否認
苗栗縣頭屋鄉一家長照機構遭投訴居家照顧服務員涉及隱匿身體不舒服，累及服務案家2人確診，苗栗縣長照中心回應，居服員第一時間快篩，確診後通報案家，沒有隱匿情事。
聯合報系接獲投訴，指出頭屋鄉一家長照機構，隱匿居服員不舒服，照樣安排到服務府，居服員後來確診，案家接到長照機構通知，導致病人需要照顧的及家人雙雙確診，居服員出勤前，有確保快篩陰性，及需要照服的病人是安全的嗎？家裡如有類似需求的，要自求多福了。
長照中心表示，目前中央流行疫情指揮中心指引，並沒有要求長照居服員強制快篩，不過，長照中心請居服員提高警覺，也因此居服員於5月6日感覺身體不適，馬上快篩陽性，後來PCR採檢陽性確診。
這名居服員確診後，暫停所有服務，並通知案家，安排另外居服員替代或是家屬照顧，案家2人5月13日快篩陽性，時間已經相隔1星期，難以確認居服員是傳染源，而且長照、機構也沒有隱匿居服員身體不舒服的狀況。
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