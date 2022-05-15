照顧確診外籍、聽障 竹市關懷中心增手譯、外語翻譯員
針對確診居家照護特殊個案，新竹市居家照護關懷中心今起提供手語協助與外語翻譯2大貼心服務，讓聽障朋友與外籍人士可以無障礙獲得疫情相關資訊諮詢，關懷中心03-5320900專線，將全天24小時有專人在線接聽。
市府說，因應目前每天確診個案中約有2成是外籍人士與其他特殊個案，關懷中心新加入外語翻譯與手譯2項貼心服務，手語協助是由社會處與專業手譯員服務，外籍人士則由勞工處和警察局外事科人員協助，提供疫調與後續照護服務。
新增手語服務是因日前中心接獲1名確診個案家庭需要手語服務，該確診個案為一名2歲小孩，同住家庭中的4位大人均為聽障人士，著急的爸爸因孩子發燒尋求市府協助，憑藉社會處人員、專業手譯員與該家庭多方視訊，才初步了解家庭成員的健康狀況與需要協助的問題。
當時因確診孩子持續發燒，爸爸擔心有緊急就醫問題，社會處也請爸爸使用110視訊通報APP，若在半夜發生，可使用該系統請求協助送醫，雖視訊過程因爸爸擔憂孩子狀況，溝通一度對不上，但手譯員也視情況居中協調，透過手語帶來的信任感與安定感，讓該家庭從起初的緊張、焦慮，到後來就醫時情緒相對穩定。
社會處表示，在視訊通話中，相關醫療專業問題會與衛生局人員討論，該個案除完成該家庭的疫調，針對問題也提供即時、正確的解答，用手語告知他們同住家人應獨立房間、避免互相傳染、家人屬居家隔離對象不能出門等生活與防疫相關資訊，並協助預約後續的視訊診療。
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