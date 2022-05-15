竹南科行政服務中心18日現場徵才 2成5職缺起薪逾3.5萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月18日在苗栗縣竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號），辦理現場徵才活動，桃竹苗分署苗栗就業中心指出近來缺工嚴重，四分之一職缺起薪3萬5000元以上。

竹南科行政服務中心18日上午9點至下午1點現場徵才活動，邀請京元電子、京鼎精密、友輝光電、恩茂科技、智邦科技、義為公司、聯合再生、超豐電子、鼎元光電、信紘科技、上莊公司、錼創顯示、兆勁科技、光馳科技、力積電、民景企業、永昕生物、群佳科技，及華夏玻璃等19家廠商參加，提供1413個就業機會。

苗栗就業中心主任陳懷峰表示，近期業界嚴重缺工，廠商用人孔急，超過四分之一以上職缺，起薪3萬5000元以上，科技大廠智邦科技、京元電子持續大舉徵才，各開出超過200個職缺，包括技術員、品管員、產品工程師、設備工程師、專案管理工程師、生產管理師、研發工程師、資訊工程師及業務工程師等。

此外，永昕生物醫藥提供一站式的生物藥開發與生產製造委託服務，誠徵專科及大學以上生物學、化學相關科系人才，從事配置支援副工程師、製程副工程師、化學層析工程師及微生物檢測工程師等職務。

苗栗就業中心提醒，配合防疫措施，參加徵才必須配戴口罩，現場實施量測體溫，並提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場，有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂臉書粉絲團，撥打0800777888洽詢。