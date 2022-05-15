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因應梅雨季致災豪雨 新竹市已啟動3大防汛治水計畫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府工務處已在近日完成雨水下水道清淤作業，準備因應梅雨季挑戰。圖／市府提供
新竹市府工務處已在近日完成雨水下水道清淤作業，準備因應梅雨季挑戰。圖／市府提供

近日首波梅雨鋒面報到，為了防範梅雨季可能出現的致災性豪雨新竹市加快完成50處排水清淤，並且巡檢11處地下道抽水系統及6處淹水警示系統，希望在豪雨來臨時能正常運作，避免危及民眾安全，消防局也隨時待命應變，以免2019年淹水慘況再現。

新竹市曾在2019年5月出現豪大雨，時雨量超過68毫米，當時不僅護城河滿溢，分不清路面與河道，市區多處地下道更淹水嚴重，被迫封閉無法通行，導致交通大亂，為此市府今年不敢大意，就怕淹水災情再度上演。

市長林智堅指出，今年提前啟動3大防汛治水計畫，加強淹水熱點清淤維護、新建雨水下水道系統，也開發雨水下水道GIS圖資系統，透過數據化系統有效管理，加強巡查水門、抽水站等設施，也定期巡查災害潛勢區、整備防汛車輛器材，更透過智慧防汛網24小時監控天氣與易淹水地區。

工務處長葉時青表示，市內已從2月起陸續完成50處人口稠密區域下水道、側溝及區域排水清淤，以及巡檢11處地下道抽水系統及6處車行地下道自動柵欄淹水警示系統，5月初也已完成排水護岸、水門、抽水站及滯洪池抽水機組等設施巡檢。

消防局已完成各消防大隊、分隊防汛機具與個人裝備整備，並完成颱洪行動匯報系統測試演練，因應近日預報豪雨，也通知契約廠商吊車24小時待命，以利即時調度大型抽水機，此外也將因應雨勢發展，開設災害應變中心，由應變小組進駐待命。

環保局提醒民眾，若發現住家附近水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退，可協助隨手撿拾清理，如枯枝落葉、瓶罐、塑膠袋等，以維持溝渠順暢排水，若遇到無法處理情況，可撥打03-5388406環保局清潔科尋求協助。

因應梅雨季豪大雨來襲，新竹市府陸續對市區街道排水溝清淤；圖為城隍廟周邊。圖／市府提問
因應梅雨季豪大雨來襲，新竹市府陸續對市區街道排水溝清淤；圖為城隍廟周邊。圖／市府提問

淹水 豪雨 新竹

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