「溪望—南崁溪的轉化與再生」新書發表 看見環境蛻變

桃園市水務局今天在蘆竹區光明河濱公園舉辦「溪望—南崁溪的轉化與再生」新書發表會，邀集市民走讀南崁水文化生活共同圈、逛園遊會，專書與系列活動帶大家爬梳南崁溪的歷史脈絡，感受水文化的魅力，也看見南崁溪的蛻變。

水務局過去也出版「大漢溪水紋巡禮」、「流與變—打開故事的老街溪」，這次推出「溪望」描寫北桃園的發源之河—南崁溪的故事。局長劉振宇表示，南崁溪對桃園的意義重大，早期平埔族的貿易、桃園的農業、移民墾拓等都是沿著南崁溪蜿蜒開展，桃園的發展與水文脈動環環相扣，因此南崁溪在桃園常被喚為「母親之河」，足見影響力與重要。

專書寫下南崁溪閃耀的歷史榮光，以及後來遭受汙染的晦暗過去，更記錄了扭轉城市河流命運的辛苦治理歷程，展現桃園河川治理的智慧與積極打造的綠色永續親水好環境。

劉振宇說，桃園市自升格以來，城市建設逐步轉型，水文建設也不例外，桃園市政府水務局在河川整治方面，已著眼全流域整治的宏觀視野，努力打造親水城市，同時也為邁向生態城市、永續發展城市奠基。南崁溪貫穿北桃園，流經桃園重要的經濟命脈龜山工業區，也穿越人口最稠密的桃園區，加上休閒農業、新創產業都圍繞在南崁溪周邊，因此治理南崁溪牽一髮動全身。

市政府結合跨局處的力量，重新檢視人與水的關係，積極推動河川全流域治理計畫，從防災防洪、水質淨化、親水等多元目標著手，營造不怕淹水、要淨水、不怕缺水、要親水的樂活城市。

水務局表示，南崁溪流域的治理全面而創新，導入水資源循環、雲端智慧管理、產業創新等特色，不僅投入南崁溪文青水園水資源回收中心等污水處理廠的建設，也打造朝陽水語礫間等11個水質淨化設施，改善水質並進行廢（污）水銅排放總量管制、復育受污染的農地、普及公共污水下水道建設；再結合舊有的埤塘水圳轉型成滯洪池，加上雲端智慧管理與大數據分析等創新科技，以及自主防災社區的培訓，結合軟硬體建設、官方與民間的多元力量，打造韌性防災城市。

市政府也與中央攜手投入上億元經費，整建南崁溪水環境，打造水岸新地標印象大橋，完成南崁溪及坑子溪全長約27公里的水岸自行車路網，為沿線豐富的生態達成水岸治理的新里程碑，而綿長又充滿綠意的自行車道成為市民慢跑、散步、騎車悠遊的好去處。

水務局透過專書，帶大家重新認識南崁溪，喚起在地人水文化記憶，感受桃園多元的水文化與完備的水利建設，在逐漸復育的生態中，重拾森川里海的自然樣貌，也重新構築城市風景、享受南崁溪畔的綠色悠遊好生活。