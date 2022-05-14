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隔離學生忽略防疫規定未戴罩開門 畫面曝光惹議
全台疫情嚴峻，許多大專院校都停課或遠距授課，不過在Dcard上卻流傳出一段影片，原來是有學生住在校方安排的隔離宿舍中，朋友送上蛋糕，隔離生表示相當感動，不過隔離中的學生開門卻沒有配戴口罩，因此惹議；萬能科大學務長簡顯光指出，學生忽略了隔離宿舍的規定，學校已經再次地加強宣導，告誡學生務必遵守防疫規定。
昨在Dcard上有篇文以「所謂隔離」為題，上傳了一段朋友送蛋糕給隔離中朋友影片，開門後未配戴口罩惹議，目前文章已遭刪除；簡顯光指出，影片經過校內調查確實為本校住在隔離宿舍的學生，由於該學生的同學在隔離期間為表達關懷，特地準備蛋糕為他打氣，隔離學生雖然未踏出房門，但還是疏忽了隔離宿舍的規定，學校已經再次地加強宣導，告誡學生務必遵守防疫規定。
簡顯光表示，學校目前整備做為學生居隔的宿舍有46間房間，正在學校隔離宿舍居隔的學生有36位學生，居隔宿舍都是有獨立衛浴設備的套房，符合對於隔離宿舍的防疫規定。
而學生再住進隔離宿舍時，都會由學校進行居隔的衛生教育宣導，並告誡學生在隔離期間不能擅自離開房間，或打開房門與他人交談，學生的三餐和生活用品也會安排人員送到房間門口，使學生在居隔期間都能受到妥善的照顧，直到隔離期滿為止。
簡顯光說，同學如果想要表達關懷之意，可以將關懷物品連同送餐時，置放於隔離房間門口即口，如此也可兼顧同學情誼和宿舍防疫規定。
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