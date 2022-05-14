竹市人口恐跌破45萬 市府：今年疫情滯外除籍破3千

新竹市人口下月可能跌破45萬大關，市府民政處今天說，調查戶政資料後解析發現，其實是因疫情間，滯留國外2年的民眾依法須強制除戶導致，今年以來強制除籍的人口就高達3000人，這是都會區縣市普遍面臨現象，待國外民眾返台，這些被遷出人口就能恢復設籍。

市府指出，以今年4月人口統計為例，北市的社會增加為負的1萬2097人、新北市負1萬3658人，都是遷出數字偏高，近年吸引外地民眾遷入的桃園，4月遷出1萬3049人，也比遷入的9172人足足多3877人，遷出人數高都是受疫情影響。

市府表示，按戶籍法第16條第3項前段規定：「出境2年以上，應為遷出登記。」同法第42條規定：「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。」

竹市今年4月最新人口為45萬494人，比3月要少1千多人，可能將跌破45萬人口大關；市府民政處分析，新竹市遷入1612人、遷出2840人，社會增加負的1228人，其中被強制代辦遷出的就有1373人，另竹市今年1至4月人口出生比死亡多33人，人口仍呈自然增加。

民政處指出，自疫情爆發以來，新竹市2020年到今年4月，被强制除籍達7326人，這是新竹市和雙北、桃園、新竹縣的共同且短暫的現象，待疫情趨緩、國外民眾返台，這些被遷出人口就能恢復。