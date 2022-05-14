快訊

馬祖中華電信斷訊民眾哀號 目前冒雨搶修中

普亭被爆罹患血癌！開刀後下令出兵烏克蘭 俄大亨：簡直瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市人口恐跌破45萬 市府：今年疫情滯外除籍破3千

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市人口可能跌破45萬。記者張裕珍／攝影
新竹市人口可能跌破45萬。記者張裕珍／攝影

新竹市人口下月可能跌破45萬大關，市府民政處今天說，調查戶政資料後解析發現，其實是因疫情間，滯留國外2年的民眾依法須強制除戶導致，今年以來強制除籍的人口就高達3000人，這是都會區縣市普遍面臨現象，待國外民眾返台，這些被遷出人口就能恢復設籍。

市府指出，以今年4月人口統計為例，北市的社會增加為負的1萬2097人、新北市負1萬3658人，都是遷出數字偏高，近年吸引外地民眾遷入的桃園，4月遷出1萬3049人，也比遷入的9172人足足多3877人，遷出人數高都是受疫情影響。

市府表示，按戶籍法第16條第3項前段規定：「出境2年以上，應為遷出登記。」同法第42條規定：「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。」

竹市今年4月最新人口為45萬494人，比3月要少1千多人，可能將跌破45萬人口大關；市府民政處分析，新竹市遷入1612人、遷出2840人，社會增加負的1228人，其中被強制代辦遷出的就有1373人，另竹市今年1至4月人口出生比死亡多33人，人口仍呈自然增加。

民政處指出，自疫情爆發以來，新竹市2020年到今年4月，被强制除籍達7326人，這是新竹市和雙北、桃園、新竹縣的共同且短暫的現象，待疫情趨緩、國外民眾返台，這些被遷出人口就能恢復。

新竹 疫情

延伸閱讀

富邦開第一槍拒保「防疫險重複投保者」 新安東京：不跟進

陳隆翔再發聲明 問高涌誠追殺他「是忘記了還是害怕想起來？」

立委提案修同婚專法盼納共同收養 法務部：尊重

2度彈劾陳隆翔的提案監委聲明：無政治追殺

相關新聞

竹市人口恐跌破45萬 市府：今年疫情滯外除籍破3千

新竹市人口下月可能跌破45萬大關，市府民政處今天說，調查戶政資料後解析發現，其實是因疫情間，滯留國外2年的民眾依法須強制...

隔離學生忽略防疫規定未戴罩開門 畫面曝光惹議

全台疫情嚴峻，許多大專院校都停課或遠距授課，不過在Dcard上卻流傳出一段影片，原來是有學生住在校方安排的隔離宿舍中，朋...

平鎮臨時站工程道路縮減 經協調已將雙向改為單向道

台鐵平鎮臨時站去年10月動工，工程周圍的新富一街至新富四街路口將調整為僅有一線道的北往南單向路段，而新富四街口至環南路地...

造橋南瓜節登場 龍昇湖也不缺席

５月正值南瓜產季，苗栗縣造橋鄉南瓜節今天在牧場「牛奶的故鄉」熱鬧登場，除了南瓜隧道各式瓜果爭豔，還有各式農特產品展售及精...

羅浮溫泉遊 浸泡在大自然

桃園市打造羅浮溫泉區，緊鄰復興區泰雅故事公園，開幕5個多月來，碰上疫情來襲，人潮不如預期的多，意外吸引網紅及許多不喜喧囂...

香山少年淨灘 把海廢變展品

新竹市香山少年水環境巡守隊平均年齡24歲，由一群熱愛海洋的爸媽帶著孩子，身體力行海洋環境教育，把淨灘變有趣，還將海廢變展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。