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新竹市垃圾焚化廠破管頻傳 明起歲修1個月

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市垃圾焚化廠明天起展開歲修，之後也將啟動升級整備作業。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠明天起展開歲修，之後也將啟動升級整備作業。圖／新竹市環保局提供

新竹市垃圾焚化廠日前又傳破管，冒出陣陣濃煙。環保局說明，因水管牆破損，必須緊急停爐搶修，造成短暫水氣逸散，沒有汙染疑慮，但確實焚化廠高齡焚化效率差，明天起展開為期1個月歲修，在不影響垃圾清運前提下，今年起也將著手升級整備。

新竹市焚化廠位於南寮海邊，啟用迄今21年，屬「高齡」焚化廠，因設備逐年老化，加上焚化垃圾熱值不斷上升，1天焚化處理量從900公噸降至700公噸，近年也頻傳非計畫性停爐維修。據悉，今年迄今發生2、3次破管，因冒出煙霧引發附近民眾擔憂。

市府環保局說明，因焚化廠內鍋爐系統水管牆破管，必須停爐搶修更換管線，民眾看到的景象為水噴到鍋爐而逸散出去的煙霧，經停爐2天處理後，日前已重新起爐運作。

新竹市焚化廠因為設備老舊，每年排定歲修，今年度預計在明天起展開為期1個月的歲修；環保局廢棄物處理科長易武忠說，以往歲修約落在20多天，今年規畫1個月，將更新水管牆等設備，提升爐況減少破管頻率。

新竹市垃圾焚化廠由市府委託榮福股份有限公司操作管理，合約已在年初到期，因應焚化廠將延役20年，環保局完成招標，新的代操作廠商仍由榮福出線，代操總金額為42.33億元，履約期限共計20年。

環保局廢棄物管理科指出，垃圾焚化廠升級整備計畫最晚2026年前完成，將優先更新水管牆、爐床等設備，並強化減汙減排等汙染防治設備，也因作業量體會比歲修規模來的大，屆時停爐時間會再多7到10天，會做好垃圾調控，並以竹市垃圾焚燒為先。

新竹 廢棄物 老化

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