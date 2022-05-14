桃園44座陸橋 40年龍潭武漢陸橋預計17日拆完成追憶

桃園龍潭區中興路上的近40多年歷史武漢陸橋，因使用率降低，加上平面路上行人通行設施完善，因此經會勘、協調等程序決議拆除，預計本月17日全數拆除完畢；桃市府養工處橋樑隧道科長呂國華表示，因近日降雨可能導致拆除作業會延遲，目前桃園還有44座陸橋，桃園區會稽國小旁桃信陸橋已在本月11日試行封閉21天，若道安會通過將會拆除。

武漢陸橋於1981年興建，當時武漢國小學生行經都仰賴陸橋通行，不過基於安全結構考量，路面也裝設交通號誌及行穿線等，讓民眾放棄走耗時的路橋等原因，有時也會出現遊民遊民夜宿、隨地便溺、製造噪音等情況發生。

因此周邊的里長向市議員徐玉樹陳情，希望能拆除陸橋，徐玉樹說，經說明會、協調會及現場會勘等程序達成協議，於13日開始拆除，拆除後路口會有路口的面貌，交通、視線和街道景觀更優美。

呂國華表示，因陸橋樓梯為H型，昨已拆除中興路288巷的樓梯，今明2天會拆除武漢路另外2處樓梯，而15日晚間10時至16日清晨5時，因吊離橋面作業，中興、武漢路十字路口全面封閉，16、17日的上午9時至下午4時將封閉武漢路、中興路288巷，執行拆除橋墩作業。

呂國華指出，桃園目前還有44座陸橋，目前會稽國小旁的桃信陸橋，因有地方也希望拆除，因此於本月11日起試行封閉21天，並蒐集使用者正反意見，若都希望拆除，將會再送往桃園道路安全委員會，經委員會勘相關路面人行交通措施完善後，就可拆除；另外，龜山區的宏慶陸橋因配合新北捷運工程拆除。