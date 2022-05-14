竹縣+1661 50家快篩陽性評估院所名單出爐

新竹縣今天新增1661例新冠肺炎本土確診。縣府指出，無症狀者1565人，約94%，其他多以輕症表現。另，中央今天起開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣或檢測片請診所醫師確認，竹縣有50家合作的快篩陽性評估醫療院所，請民眾事先預約。

衛生局指出，新增1661例本土個案年齡分布在0到104歲，12歲以下195人、65歲以上77人，主要為18到64歲的青壯年，約占79%。目前新竹縣居家隔離951人、居家照護5245人。新竹縣也統計，目前無症狀及輕症個案比例約占全縣確診個案的99.7%。

染疫者分為竹北市554例、竹東鎮218例、湖口鄉387例、新豐鄉151例、新埔鎮68例、關西鎮75例、芎林鄉41例、橫山鄉26例、寶山鄉53例、北埔鄉22例、峨眉鄉11例、尖石鄉39例、五峰鄉16例，均安排住院、集中檢疫所治療或申請居家照護方案。

新竹縣衛生局觀察居家照護人數逐日增加，分析因病毒傳染性高但以輕症為主，配合中央以保存足夠醫療量能來照顧中重症患者及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，但相對造成地方政府行政人力的工作負擔，縣府強化整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所應變措施，攜手提供生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等。

衛生局指出，新竹縣50家負責快篩陽性評估醫療院所名單查詢網址為https://reurl.cc/n1DGae，請民眾先行電話洽詢預約，居隔等3類對象快篩陽性民眾親友預約前往負責居家照護責任診所評估確認陽性結果時，應確實提供相關物品。

衛生局也說明，當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續由衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可依醫師建議至社區篩檢站PCR採檢。

另，新竹縣社區免費篩檢站站點包括每天上午9時至12時在新仁醫院急診室外，每天上午11時至下午2時在湖口仁慈醫院急診室外，而每天下午6時至9時為竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外及竹東台北榮總新竹分院急診室外也有設置免費篩檢點。