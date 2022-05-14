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平鎮臨時站工程道路縮減 經協調已將雙向改為單向道
台鐵平鎮臨時站去年10月動工，工程周圍的新富一街至新富四街路口將調整為僅有一線道的北往南單向路段，而新富四街口至環南路地下道的新英一號橋，仍維持雙向通行，不過卻有當地居民表示，道路縮減卻仍維持2線道，路肩遭壓縮，擔心行經車輛經過易生危險，希望能重新規劃；桃市府交通局交通工程科長劉廣堂指出，經與地方居民商議，該路段已於12日完成更改成單向道。
平鎮車站預計2030年完工通車，不過為方便平鎮居民能先就近搭乘，因此在平鎮新富一街設置設置臨時站及2座岸壁式臨時月台，去年10月動工，預計最快2026年能完工通車。
隨著工程開工，新富一街至新富四街路口靠鐵路側陸續築起圍籬，因此將道路調整為僅有一線道的北往南單向路段，約500公尺路段，往南改為單一線道，並取消沿線10個停車格，改為劃設紅線。
而新富四街口至環南路地下道的新英一號橋維持2雙向通行，不過路旁約10多戶住戶卻向市議員黃敬平陳情表示，路旁施工已使原有2線道道路縮減，卻仍維持雙向通行，導致路肩縮減，住戶擔心行經汽車太靠民宅易生危險。
劉廣堂指出，原先維持雙向通行是擔心改為單向通行，居民須繞道而行不方便，經聽取地方意見，加上架設施工圍籬後，住戶側的路肩被壓縮，若2輛汽車會車發生危險，加上門口無法停放居民車輛，雙方取得共識後，已將路面原先道路黃虛線塗銷，並畫上箭頭改為單向通行；他也建議，民眾可藉新富五街銜接新富四街及新富二街等道路行駛。
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