桃園首屆客家朗讀競賽報名中 以杜潘芳格詩為競賽題

桃市府客家事務局將於6月11日在北區客家會館音樂廳舉辦第一屆「桃園客家詩朗讀競賽」，本年度以客家女詩人杜潘芳格名句「共下來做點光个人!」為號召，即日起至6月1日止開放報名，以學校為單位，採線上、紙本雙軌報名方式，前三名與佳作得主除可獲優勝獎狀及禮券外，並可納入「桃園區高級中等學校免試入學超額比序」的才藝表現項目積分。

桃園客家詩朗讀競賽由客家局主辦，邀集學者專家以客家著名女詩人杜潘芳格的詩作「平安戲」、「紙人」、「背面的星星」等12首代表作為競賽題目，評審將就語音、聲情及台風等項評分，提升年輕世代的客家認同感，並強化客語做為通行語的深度與廣度。

競賽即日起至6月1日止開放報名，以學校為單位，採線上、紙本雙軌報名方式，前三名與佳作得主除可獲優勝獎狀及2000至500元禮券外，成績可納入「桃園區高級中等學校免試入學超額比序」的才藝表現項目積分。