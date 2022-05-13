不受疫情影響 苗栗造橋南瓜節14日開幕
雖然連續3年碰上疫情來攪局，苗栗縣造橋鄉的南瓜節特色活動今年仍將舉辦，明天在豐湖村「牛奶的故鄉」開幕，南瓜隧道各式觀賞瓜果爭豔，5月21日在造橋農會農村社區小舖 還有整天展售、表演活動推出；另外在龍昇湖畔，社區也著手在月底籌辦南瓜節，湖畔數百公尺的龍昇綠龍金瓜隧道目前還未展現繽紛，但已有不少遊客搶先來賞瓜。
苗栗縣造橋鄉推出南瓜節已近20年，成為造橋鄉的特色產業和休閒觀光一大賣點，但前年一度因疫情將活動延長為1個月，希望拉長時段讓人潮「分流」，在疫情趨緩後才推出主活動，不料去年5、6月又因爆發疫情而喊停。
造橋鄉農會、鄉公所今年籌辦南瓜節，不再因疫情取消，明天在牛奶故鄉牧場開幕，有大南瓜、南瓜隧道及各式觀賞南瓜可欣賞，還有藝文表演及各式農特產展售；5月21日活動將移師造橋農會農村小舖推出。
造橋農會總幹事彭森華指出，今年南瓜栽培期間雨量多，多次補植，結果情況也受到一些影響，但隨成長時間增加，視覺效果會愈來愈豐富。
另外，龍昇湖畔往年也經常成為南瓜節主會場，湖畔數百公尺長的綠龍金瓜隧道，目前已有部分觀賞瓜果結實，雖然還不茂密，但連日已有不少遊客遠從台北、桃園來探訪隧道，龍昇社區發展協會預計5月28日起也將推出南瓜節活動。
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