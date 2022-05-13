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竹縣輕軌可行性研究 以生活圈分類規劃路網

中央社 / 新竹縣13日電

新竹縣啟動輕軌可行性研究，縣長楊文科今天表示，目前以生活圈分類為概念，提出輕軌路線路網規劃，最快6月通過期中審查，並著手舉辦地方說明會，目標今年底送交通部

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性研究」案（即輕軌），昨天由交旅處報告規劃，提出整體路網規劃，以各地不同生活圈需求，配合原有台鐵縱貫線、內灣支線等既有運輸路線，規劃出數條輕軌路線，並分為先期、中期和遠期計畫。

縣府指出，目前劃分為新竹縣產業支援生活圈（新豐、湖口）、都會核心生活圈（竹北）、科技商務生活圈（竹東、寶山、芎林）和人文遊憩生活圈（新埔、關西、橫山、北埔、五峰）等各生活圈。

交旅處長游志祥說，先期計畫的輕軌藍線，主要為東西向路線，涵蓋高鐵新竹站、光明六路生活圈、喜來登飯店、遠百竹北店等，東西兩端預計透過銜接竹市紅線，形成環狀路線，有效紓解縣市間交通流量。

楊文科表示，在竹縣整體路網規劃中，同時考量全縣各生活圈需求，配合如原有的台鐵縱貫線等既有路網，擬定完善的大眾運輸路網藍圖。

交旅處指出，新竹縣的竹北生活圈，先前已由新竹市政府將藍線納入新竹環線輕軌整體路網，並經交通部2021年4月同意備查。

交旅處說，在其他鄉鎮市與竹北生活圈的連結，過去並未有完整調查，等待竹縣整體路網規劃案送交通部審查後，先期的藍線就能進行可行性評估。

新竹 輕軌 交通部

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