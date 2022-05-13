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竹縣湖口鄉發放紓困金 民眾領現金3000元

中央社 / 新竹縣13日電

新竹縣湖口鄉公所今天起連續3天發放紓困金，鄉民可領新台幣3000元，不少鄉民對於領到紓困金，有人要用於加菜金、或購買民生用品，都感到相當開心。

湖口鄉公所在官方網站公告，湖口鄉民代表會審議通過，「新竹縣湖口鄉公所因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興經濟防疫紓困金自治條例」，只要是今年2月28日（含）前設籍湖口鄉，鄉民皆能領每人3000元現金。

湖口鄉公所今天開始分批發放，考量疫情以村鄰為單位，在集會所或宮廟發放，不少鄉民一早帶著通知單、身分證與印章前往領取，同戶家人則可委託代領。

湖口鄉公所指出，紓困金發放從今天起至15日，發放時間、地點，民眾需依通知單註明時間及領取地點領取。若無法在這3天前來領取，補發日期為18日至22日，發放地點依通知單內容。

疫情 新竹

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