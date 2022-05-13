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新竹縣防疫專線今起增至15線 24小時值班接聽
新竹縣今天單日新增1626例確診，縣府因應確診人數逐日攀升，加上中央防疫措施不斷調整，昨天緊急委託廠商漏夜擴充線路設備。新竹縣防疫專線03-5511287今天起擴充至15線，24小時有專人輪班，並由主管與資深同仁優先值班接聽，解答防疫疑問。
縣府衛生局長殷東成說，只要對防疫有任何問題，新竹縣民都可撥打防疫專線03-5511287諮詢，今天起將防疫專線增至15線，盡可能降低民眾撥打電話占線的機率。
衛生局指出，鄉親可能遭遇到的防疫疑問範圍很廣，為了在擴充量能初期，能讓打進來的民眾問題盡快獲得解決，優先調派衛生局主管和資深同仁來上線接聽，他們熟悉各式防疫相關業務，能最快幫民眾找到解決方式，也藉機傳承經驗給其餘輪班同仁。
目前新竹縣衛生局防疫中心有防疫專線15線，負責上午9時至下午9時的尖峰時間接聽，晚間至隔天上午9時則由1名值班專人接聽；在疫調方面，線路設備也同時強化，包含衛生局同仁和招募人員在內，每天上午9時至下午9時，維持約50線進行疫調。
「防疫工作仍不能鬆懈！」縣長楊文科說，面對近來本土疫情爆炸，每天確診人數持續攀升，縣民的焦慮和擔心他感同身受，現階段防疫政策不斷調整，鄉親一定經常無所適從，因此他指示同仁強化防疫專線的量能，也感謝衛生局同仁與基層防疫人員。
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