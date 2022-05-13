關切慈雲路空橋 藍委要求科技部與科管局評估補助辦法

新竹市光埔重畫區位於竹科大門，慈雲路兩側建案因應當年都市計畫容積獎勵，預留設置空橋空間與電扶梯，但企盼多年的慈雲路空橋卻遲未有下文成為「斷橋」奇景。

藍營立委鄭正鈐今邀集科技部、竹科管理局共商研議，要求科管局建議市府將慈雲路空橋建置計畫，納入明年度科管局補助地方政府建設經費中，並針對「科學園區管理局作業基金收支保管及運用辦法」，要求科技部與科管局研擬補助空橋施建計畫，於下週提出說明。

鄭正鈐今邀科技部次長陳宗權、科管局副局長胡世民共同商議，對此，陳宗權要求科管局積極協助處理，詳細評估竹科園區作業基金的使用空間。

胡世民說，科管局每年依「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」補助新竹市政4620萬元，做為竹科園區週邊界或設施向外延伸三公里範圍內區域的相關建設，科管局將發函市府，積極建議將慈雲路空橋建置納入明年度竹科管理局補助地方政府建設經費。

鄭正鈐說，竹市埔頂三路跨慈雲路的空橋是當地居民的迫切需求，他在擔任市議員時也曾多次提出質詢，該路段為往返竹科、竹北的交通要道，由於臨近科學園區，吸引園區工程師工作者家庭相繼遷入，然而住商區與東側關埔國小及光武國中被慈雲路分隔，居民、學童及竹科上班族通行時交通擁擠險象環生。

鄭正鈐說，他要求科技部與科管局針對「科學園區管理局作業基金收支保管及運用辦法」，評估補助埔頂三路跨慈雲路空橋建置。同時發函新竹科學園區，要求科管局建議市府將慈雲路空橋建置計畫，納入明年度科管局補助地方政府建設經費中。