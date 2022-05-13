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新竹婦遭家暴帶兒女離家流落街頭 好心路人報警助安置
林姓男子日前經過新竹縣竹20鄉道，發現路旁有媽媽帶著2名兒女推著機車，機車還掛著大包小包的行囊，他主動幫忙叫機車行修車，得知母子3人處境堪憐，熱心通知新埔警分局協助。警方進一步獲悉母子3人流離失所，通報縣府轉介旅館安置。
新埔警分局指出，該名年近50歲的婦人原本住在新竹市，8日當天與同住前夫爆發口角衝突，當天通報有家暴案件，婦人隨後帶著年約20多歲的女兒、兒子負氣離家，3人沒有收入，兒子又領有中度智能障礙手冊，母子3人餐風露宿至少2天。
經員警探詢，婦人帶著兒女離家出走，3人原本要北上桃園，到以前曾打過工的地方求助，未料碰壁只好南返，母子3人平常以機車代步，累了就到超商座位區趴著休息，沒想到10日當天，機車騎到沒電，母子3人只好一路推著機車，漫無目的前行。
警方指出，當天正好1名熱心的林姓男子路過，發現母子3人在路旁推機車需要協助，便好心通知機車行前來修理，還幫忙支付了修車費用，言談得知母子3人因故離家，到桃園找工作碰壁，一度打算要前往花蓮親戚家依親，立刻通知石光所協助。
石光所所長洪永承說，母子3人三餐不濟，他到場後自掏腰包請巡邏警員林軒佑就近超商購買食物，溝通後將3人先接往臨近的照門派出所休息吃飯；照門所所長蔡秉宏接力通報新竹縣政府社會處協助處理，最後由社會處轉報社工帶往旅館暫時安置。
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