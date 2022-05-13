影／小黑豬疑似運送途中掉落 國3匝道遊走被捕獲

一隻小黑豬疑似在運送途中從車上掉落，在國道3號大山交流道南下匝道現身，警方據報趕往並通報道路養護及故障排路除人員到場協助，順利將小黑豬捕獲，由苗栗縣動物保護防疫所人員帶回。

竹南警分局昨天上午10點50分接獲民眾報案，大山交流道南下匝道上有隻小黑豬現身，影響車輛通行安全，大山所警員葉裕豪隨即趕往現場處理。

這隻黑色小毛豬出現在高速公路匝道，研判可能是從載運的車輛上掉落，由於小豬在車道中走動，員警擔心下交流道的車輛會撞上，趕緊將小豬驅趕到路旁，幸好牠很溫馴，聽從指揮乖乖到路旁蹲下，員警也在一旁戒護、疏導往來車輛，確保交通及小豬安全。

經警方聯繫相關單位，高公局中區養護工程分局大甲工務段故障排除小組人員也在20分鐘內抵達，協助捕獲小豬，隨後國道警察後龍分隊與苗栗縣動物保護防疫所人員也到場處理，小豬後來由苗栗縣動防所人員帶回。