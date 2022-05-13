聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／小黑豬疑似運送途中掉落 國3匝道遊走被捕獲
一隻小黑豬疑似在運送途中從車上掉落，在國道3號大山交流道南下匝道現身，警方據報趕往並通報道路養護及故障排路除人員到場協助，順利將小黑豬捕獲，由苗栗縣動物保護防疫所人員帶回。
竹南警分局昨天上午10點50分接獲民眾報案，大山交流道南下匝道上有隻小黑豬現身，影響車輛通行安全，大山所警員葉裕豪隨即趕往現場處理。
這隻黑色小毛豬出現在高速公路匝道，研判可能是從載運的車輛上掉落，由於小豬在車道中走動，員警擔心下交流道的車輛會撞上，趕緊將小豬驅趕到路旁，幸好牠很溫馴，聽從指揮乖乖到路旁蹲下，員警也在一旁戒護、疏導往來車輛，確保交通及小豬安全。
經警方聯繫相關單位，高公局中區養護工程分局大甲工務段故障排除小組人員也在20分鐘內抵達，協助捕獲小豬，隨後國道警察後龍分隊與苗栗縣動物保護防疫所人員也到場處理，小豬後來由苗栗縣動防所人員帶回。
竹南警分局表示，這次小豬在匝道遊走的意外，幸好民眾即時報案，員警也迅速趕赴現場處置，因此未釀成事故或其他危害。依道路交通管理處罰條例規定，如果小豬是載運過程中掉落，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；另外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，也可處300元以上、600元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言