竹市推交通教育 孩童化身警員對爸媽開紅單

新竹市警察局與交通警察隊為更深化交通教育，設計「優良駕駛觀察日記」遊戲，由孩童擔任小警察，遇爸媽危險駕駛，就可開出遊戲版「罰單」提醒。

警察局今天發布新聞稿表示，近年到許多幼兒園宣導交通觀念，小朋友除積極反應、回答迅速，總是「爆料」爸媽違規情形。

警察局表示，警員替孩童們設計「優良駕駛觀察日記」，讓小朋友當小警察，遇爸媽危險駕駛，就可開出遊戲版「罰單」提醒。

設計「優良駕駛觀察日記」的警察局公關科警員高振修表示，設計理念是希望小朋友在日常家長接送與假日開車、騎車出遊過程中，觀察爸媽行車安全，提醒大人勿違規。

高振修說，「優良駕駛觀察日記」以活潑插圖為元素，提供孩童專用「罰單」，提醒不守秩序的爸媽，適用於幼兒園大班及國民小學童，可由班級為單位向警察局公關科洽詢索取，數量有限、送完為止。

警察局長郭士傑表示，透過遊戲融入交通觀念，讓小朋友快樂學習，更有助於成年後交通觀念養成。