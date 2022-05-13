竹縣輕軌藍線先行串連高鐵、光明六路 拚年底送交通部

新竹縣政府啟動大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性研究（即輕軌），縣府交旅處昨天期中規畫報告，縣長楊文科裁示通過串連了縣內重要生活圈的整體路網規畫，及先期（輕軌藍線）、中期、遠期的初步分期計畫，最快6月通過期中審查並著手舉辦地方說明會，目標今年底送交通部。

這份期中規畫報告提出整體路網規畫考量新竹縣產業支援生活圈（新豐、湖口）、都會核心生活圈（竹北）、科技商務生活圈（竹東、寶山、芎林）和人文遊憩生活圈（新埔、關西、橫山、北埔、五峰）等各生活圈需求，配合原有台鐵縱貫線、內灣支線等既有運輸路線，規畫出數條輕軌路線，並分為先期、中期和遠期計畫。

交旅處處長游志祥說，先期計畫的輕軌藍線主要規畫為東西向路線，涵蓋高鐵新竹站、光明六路生活圈、喜來登飯店、遠百竹北店等，東西兩端預計透過銜接竹市紅線，形成環狀路線，有效紓解縣市間交通流量，使大新竹生活圈更便利。

楊文科表示，先期的輕軌藍線將透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、新竹科學園區、高鐵特定區和新竹舊城區等，在竹縣整體路網規畫中同時考量全縣各生活圈需求，配合原有台鐵縱貫線、內灣支線等既有路網，擬定完善的大眾運輸路網藍圖。