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影／竹縣鄉鎮最大筆紓困金發放 湖口鄉民嗨領3千元現金

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
湖口鄉今天發3000元紓困金。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金。記者張裕珍／攝影

疫情尚未趨緩，新竹縣湖口鄉公所為紓困鄉民經濟，今天起一連3天發放每人3000元紓困金，有多達8萬人受惠。今天一早不少鄉民排隊趕領3000元紓困金，有的人也幫家人代領一口氣領走12份共3萬6千元現金，紛紛笑得合不攏嘴直呼「真的很開心，讚！」

湖口鄉是新竹縣繼橫山、新埔與關西鎮發放紓困金，第4個自行運用經費發放紓困金的鄉鎮，每人發3000元紓困金，金額是4鄉鎮最高，只要今年2月28日（含）前設籍湖口鄉的鄉民皆能領每人3000元現金，人數約8萬人，日前代表會通過2.4億元墊付案。

湖口鄉公所今天開始分批發放，考量疫情以村鄰為單位，在集會所或宮廟發放，不少鄉民一早帶著通知單、身分證與印章來領錢，同戶家人也可委託帶領，不過部分集會所還是出現大排長龍景象，但排隊秩序還算順暢。

「拿到現金的感覺很好，謝謝鄉公所的美意！」黃姓家庭主婦家裡四代同堂，一口氣領了12份、3.6萬元現金，她笑說家人都有自己用錢的規畫，自己打算拿去買菜，給家人加菜煮一頓好吃的。

顯盛宮活動中心排隊人潮稍少，鄉民陳素貞也領了6份紓困金，同樣笑得合不攏嘴，談到怎麼利用，她說「要買好吃的、喜歡的東西！」黃姓鄉民也開心按讚，表示自己做生意，疫情真的很辛苦，準備拿紓困金來買民生必需品。

仁勢村長范盛添、中正村長張德謙等人都到集會所、活動中心協助鄉民領取紓困金。2人都說感謝鄉公所、代表會支持發放，讓村民能領到3000元紓困金不無小補，也可以拿來購買快篩劑、酒精等物品，度過艱困疫情。

湖口鄉公所指出，1天約可發出7000多萬元現金，提醒鄉民帶著通知單、身份證、印章領取，或可拿委託書、戶口名簿幫家人代領，記得不要跑錯地點，若這3天沒能領取，下周有統一發放場次可補領。

湖口鄉今天發3000元紓困金。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，大家都好開心。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，大家都好開心。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，有家庭主婦幫家人代領共12份。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，有家庭主婦幫家人代領共12份。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影
湖口鄉今天發3000元紓困金，民眾排隊領取。記者張裕珍／攝影

疫情 新竹

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