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新竹客運34條路線不砍了？ 擬合併路線、調整票價

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智今舉行記者會。圖／時代力量提供
時代力量立委邱顯智今舉行記者會。圖／時代力量提供

因不堪長期營運虧損，新竹客運擬於今年9月12日營運許可證到期後不再繼續經營，影響34條客運路線、桃竹竹苗四個縣市。時代力量立委邱顯智今舉行記者會呼籲交通部公路總局盡力支持路線維持營運，並邀集新竹地方政府及客運業者檢討合理票價成本。公路總局也表示，一定會維持基本民行，業者並承諾會繼續服務，至於34條路線將於下周二討論併線、優化、票價調整等問題。

邱顯智指出，以長期改善公車問題而言，公路總局應邀集新竹地方政府及客運業者，檢討票價落差，擬定合理的分區公車運價，並與地方政府研擬公路客運與市區公車路線合併的可能性。

新竹市議員廖子齊表示，公車未必是偏遠地區公共運輸的唯一最佳解，目前公路總局在全國推動的需求反應式公共運輸服務（DRTS），或是近來在高雄美濃、台中梨山發展出社區互助式的「個人及社會團體經營市區公車」形式，也許能一併納入評估；新竹市南區市議員候選人陳鶴文表示，竹竹苗整體公車路網，已經失去了配合科學園區及新興住宅區一同改變路線的靈活性，導致無盡塞車問題，在新竹客運不堪疫情虧損的當下，凸顯此刻是檢討公車路網的重要時刻。

公路總局運輸組副組長楊聰賢表示，公路總局已經跟新竹縣市政府、業者密切協商，34條路線會逐線討論，希望獲益變少但沒有虧損路線繼續營運，偏遠路線則尋求替代路線，沒有替代路線者則研擬活化、優化方案，另業者也反映，希望分區設定票價，將一併於下周二交通部協商會議中討論。

公路總局新竹區監理所副所長孫榮德說，一定會維持基本民行，並持續跟客運業者、地方政府溝通，至於未來怎麼併線、優化，會再繼續討論，並研討出合理票價。

新竹 公車 票價

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