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淨灘、海廢變展品 香山少年水環境巡守隊奪全國特優

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
香山少年水環境巡守隊獲全國「特優獎」。圖／市府提供
香山少年水環境巡守隊獲全國「特優獎」。圖／市府提供

新竹市香山少年水環境巡守隊，平均年齡24歲，由一群熱愛海洋的爸媽帶著孩子身體力行海洋環境教育，把淨灘變有趣、更將海廢變展品，110年度執行成果亮眼，包括巡守時數87小時、水質監測12次，維護認養場域20次，辦理水環境相關活動23場次，獲環保署110年度優良水環境巡守隊全國最佳成績「特優獎」。

市長林智堅說，香山少年110年度執行成果亮眼獲頒全國特優，與屏東、花蓮並列全國前三，除環保署頒發的5萬元禮券，市府也會加碼頒發1萬元禮券。感謝竹市水環境隊伍長期努力，成立至今頻獲水環境業務評比認可，共計10次特優與7次優等

環保局說，竹市2003年成立水環境巡守隊，規模由陸地到海洋、社區到學校與企業，現共33隊566人，110年度巡守時數18萬5106小時、水質監測1580次、髒亂點通報2364件次與清理垃圾556.02公噸。

香山少年是2020年正式加入新竹市水環境巡守隊，成員為「家庭隊」，現有23名隊員。由熱愛海洋的父親張淨寬（阿寬隊長），帶著少年欣賞嬉戲香山海岸風光，在被大自然療癒獲得滿足的同時，思索到必須反饋感恩自然環境，因此投入撿拾海洋廢棄物的具體行動。

香山少年的第一位成員張力，今年12歲的他從幼兒園中班開始就常跟著父親張淨寬一起去海邊玩水，撿拾海邊貝殼時發現垃圾很多，因張淨寬說「不應該只享受海洋而不管這些垃圾」，之後每天早上張力就和張淨寬到海邊吃早餐也撿垃圾。後來很多同學覺得很好玩就一起加入，大家都很期待去淨灘，不只可以找到很多寶物，還可讓海灘變乾淨。

環保局指出，香山少年也發起「打擊海廢怪獸（淨灘）活動」，透過邊做邊玩教育少年守護水體環境，也利用臉書及YouTube號召更多人參與淨灘並分享成果，在淨灘過程中融入有趣好玩的環境教育及海廢創作，同時利用在地動植物讓孩子探索自然。

此外，香山少年水環境巡守隊也多元發展，辦理海廢市集、水環境繪本夏令營及環保說書人等活動，讓更多人更有感，體認守護環境的重要性，鼓勵積極響應，進而願意踏出參與的步伐，是值得大家學習的標竿隊伍。

香山少年水環境巡守隊也多元發展，辦理海廢市集。資料照。圖／市府提供
香山少年水環境巡守隊也多元發展，辦理海廢市集。資料照。圖／市府提供
香山少年家族進行清除海岸垃圾淨灘活動。圖／市府提供
香山少年家族進行清除海岸垃圾淨灘活動。圖／市府提供

巡守 淨灘 新竹

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