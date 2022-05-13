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推展身障友善職場 新竹市聯合徵才活動釋1478職缺

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府、新竹就業中心及新竹科學園區管理局合作，12日辦理企業現場徵才活動，邀進用身心障礙者的友善廠商，提供多項職務及適合身障者的工作，併同安心即時上工共1478個職缺熱情徵才。圖／市府提供
新竹市府、新竹就業中心及新竹科學園區管理局合作，12日辦理企業現場徵才活動，邀進用身心障礙者的友善廠商，提供多項職務及適合身障者的工作，併同安心即時上工共1478個職缺熱情徵才。圖／市府提供

為推展身障友善職場，新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心及新竹科學園區管理局合作，12日在竹市身障者就業大樓辦理企業現場徵才活動，邀進用身心障礙者的友善廠商，提供多項職務及適合身障者的工作，併同安心即時上工共1478個職缺熱情徵才。

身心障礙者林姓男子原本在牛肉麵店工作，因疫情關係結束營業，想再找一份工作。林男對餐飲服務與房務業有興趣，現場應徵房務工作，因為有就業服務員陪同面試，心情上輕鬆不少。他說，對於這次徵才既可找到有興趣的工作，也順利應徵，感到非常滿意。

參與安心即時上工面試的彭姓女子表示，她是第一次申請安心即時上工計畫，參加文化局的面試，覺得工作內容對中高齡非常友善；原本從傳產退休後就在家帶孫的她，覺得可善用空暇時間重返職場，充實生活，所以來到徵才現場求職。

勞工處長黃錦源表示，疫情變化，市府為方便民眾施打疫苗，正重新招募安心即時上工的防疫新竹隊；活動現場設置「特定行業就業獎勵專區」，提供缺工獎勵金的申請說明，亦有企業專人解說，提供最新求職、職缺等第一手相關訊息，是求職者順利投入職場的最佳管道。

新竹就業中心與勞動力發展署桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務資源中心，也在現場辦理身障者及中高齡輔具的體驗活動，並宣傳庇護工場，協助身障者就業。

昨徵才活動，參與的進用身心障礙者的友善廠商包括世界先進積體電路、頎邦科技、煙波大飯店、大潤發等。勞工處提醒，各項就業服務最新活動訊息，可上台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，可撥打勞工處就業服務科03-5324900分機104。

新竹市府、新竹就業中心及新竹科學園區管理局合作，12日辦理企業現場徵才活動，邀進用身心障礙者的友善廠商，提供多項職務及適合身障者的工作，併同安心即時上工共1478個職缺熱情徵才。圖／市府提供
新竹市府、新竹就業中心及新竹科學園區管理局合作，12日辦理企業現場徵才活動，邀進用身心障礙者的友善廠商，提供多項職務及適合身障者的工作，併同安心即時上工共1478個職缺熱情徵才。圖／市府提供

身障者 新竹

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