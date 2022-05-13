竹縣防疫專線因擴線施工故障 可改打替代專線

中央社 / 新竹縣12日電

新竹縣政府為擴充防疫專線接聽能量，今天進行電信施工時，疑因路線老舊發生故障，暫時無法使用，目前已由廠商故障排除中，其餘電話線路正常，疫調工作不受影響。

新竹縣政府今天晚間發布新聞稿表示，為加強縣民對於防疫資訊的相關諮詢服務，今天委由廠商協助擴充防疫專線（03）5511287的接聽能量，同步於衛生局附近的電信主幹線和內部防疫中心末端施工，疑因路線老舊施工時發生故障，導致晚間防疫專線暫時無法使用。

縣府指出，晚間衛生局自行測試發現，防疫專線（03）5511287，撥通後一直無人接聽，向施工廠商反映後確認專線故障。因外圍主幹線和辦公室內部防疫中心端同時施工，還無法確定故障原因，仍持續搶修。

縣府表示，為避免故障造成民眾得不到諮詢協助，民眾可暫時撥打另一支專線（03）5551974，將由防疫同仁徹夜留守接聽服務，至原專線修復為止。

衛生局 新竹 工時

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