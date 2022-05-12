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竹縣防疫專線故障打不通 緊急開通另一電話號碼因應

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣防疫專線正施工擴線，卻疑因線路老舊出現故障。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣防疫專線正施工擴線，卻疑因線路老舊出現故障。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣防疫專線03-5511287正進行擴線施工，卻疑似因電信線路老舊發生故障，衛生局人員在今天晚間發現後，已經緊急通報廠商，並暫時開通另支防疫專線03-5551974，呼籲有需求的民眾改撥，新竹縣衛生局持續派員留守接聽、提供服務。

據了解，因新竹縣近期確診居家照護人數大增，不少民眾反映撥打防疫專線都永遠在忙線、打不進，新竹縣衛生局為此除招募臨時疫調人員，也為防疫專線進行擴線，希望能提升接聽量能。

不過疑似因防疫專線所使用的電信線路老舊，在施工時已出現故障，又因外圍主幹線和辦公室內部防疫中心端同時施工，使得施工廠商無法確定故障點為何，且雖撥打防疫專線進線撥得通，實際卻無法轉進辦公室內。

衛生局表示，目前民眾若撥打原有的防疫專線03-5511287雖會響，但實際因轉接不進辦公室，所以並不會有人接聽，已經緊急請廠商維修，目前暫時提供新防疫專線03-5551974，將由防疫人員徹夜留守接聽服務，至原專線修復為止。

衛生局 新竹

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