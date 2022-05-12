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民代盼開放共享電動機車進駐 竹市交通處這麼說

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市目前僅府後街等處有零星電動機車優先停車位。記者張裕珍／攝影
新竹市目前僅府後街等處有零星電動機車優先停車位。記者張裕珍／攝影

近年包括雙北、桃園等都會區都有共享電動機車進駐，提供低碳代步選擇。綠黨新竹市議員劉崇顯認為，共享機車隨借隨還特性，有減少私有運具使用率與移動汙染源排放等好處，但市府卻遲不開放。交通處回應，已與業者訪談，業者保守評估中，暫不跨出六都。

劉崇顯在議會提案獲民進黨議會黨團連署支持，他表示，共享電動機車已是新興都會區的運具選擇，但新竹市目前只見共享電動汽車，共享電動機車卻遲無下文，據他了解業者有意於竹市營運，並負擔相關停車費用，市府應著手停車配套措施。

劉崇顯表示，包括雙北與桃園都訂有共享運具管理辦法，同時市府也應布建電動機車停車格，目前只在府後街有零星格位，應該擴大帶狀設置，方便使用共享運具的民眾停放，也可讓其他電動機車駕駛使用，減少亂插停車格或違規停車等亂象。

目前台灣3大共享機車業者分別為GoShare、WeMo、iRent，除了GoShare有進軍雲林縣以外，投車範圍集中六都。竹市府交通處指出，共享電動機車進駐城市，由業者自負盈虧，市府已有找過3家業者訪談，並提出邀約，但業者多持保留態度。

交通處副處長林俊源說，投車營運需要一定規模經濟，非六都的租借周轉率與停車便利性是否能比擬六都需要多方評估，另從近年營運經驗看來，衍生負面新聞不少，如違停拖吊或排擠停車格等，都仍待相對應配套，業者也坦言穩定後才會擴大布局。

林俊源也提到，目前新竹市的共享電動汽車比照私家車，停放汽車格一樣有收費，至於是否增設電動機車的停車格，市府會依據中央鼓勵措施，逐步評估檢討。

電動機車 新竹

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