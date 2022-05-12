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後龍推西瓜雜糧專區盼解編保安林 陳超明邀農委會現勘

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮6年前提出在中和、南港里成立西瓜雜糧專區的計畫，因土地為保安林國有地，且有農民面臨土地要被收回造林的困境，全案亟待解編，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位協調，希望農委會能將相關問題解決，一次輔導到位。

陳超明指出，中和、南港里西瓜雜糧專區自2016年開始推動，目的盼提升農民收益且帶動地方發展，但他多次協調農糧署及林務局，始終欠缺臨門一腳，雜糧專區成立是要讓後龍西瓜、番薯、花生能讓更多人看見，同時保障在地農民持續耕作，農委會應一次輔導到位。

農委會副主委陳駿季允諾將協調農糧署、林務局針對雜糧專區產業發展部分先行審議，隨後並針對保安林解編要件審查，完成後送行政院核定，全案地方期盼很深，會加速推動進行。

陳超明強調，後龍推動雜糧專區計畫受其他縣市肯定來取經，農委會應儘速協助成立，讓更多縣市前來學習。此外，雜糧專區附近的好望角觀景平台已納入國發會創生計畫中，且是竹南、後龍濱海風景區的重要規畫，當地能同時觀賞陸域風機、離岸風機、通霄火力發電廠等能源設施，是作為能源教育館的最佳場域，國發會5月初已核定好望角小農市集500萬元規畫費及700萬元觀景平台整修費用，未來透過地方創生2.0推動成立能源教育館，將讓好望角成為接觸再生能源的最佳平台。

苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮推動成立西瓜雜糧專區，但迄今始終欠缺「臨門一腳」，立委陳超明今天邀農委會及相關單位到場協調、勘察，希望農委會能解決相關問題，一次輔導到位。記者胡蓬生／攝影

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