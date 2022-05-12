忽冷忽熱假性結果 苗栗卓蘭「石葡萄」災情逾百公頃

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄是重要經濟作物之一，因3月連續降雨、忽冷忽熱，導致授粉不佳假性結果，出現大批無籽、長不大的「石葡萄」，縣府初估受災面積逾百公頃，將爭取天然災害救助。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府農業處長陳樹義、卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人，前往卓蘭鎮苗58線附近葡萄園會勘，一串串巨峰葡萄看似結實累累，但其實充斥顆粒小、無籽的「石葡萄」。

張姓葡萄農說，3月下旬連續降雨，且一下低溫、一下又吹南風氣溫升高，忽冷忽熱導致正值開花階段的葡萄授粉情形不佳，成了無籽的假性結果，即俗稱的「石葡萄」。

他指出，無籽的石葡萄無法繼續成長，較正常的葡萄小，幾乎每串葡萄都出現顆粒不均勻的情形，夏季產期勢必嚴重歉收，損失慘重。

苗栗縣政府農業處表示，縣內巨峰葡萄栽種面積約431公頃，有夏、冬2期果，主要分布在卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉3鄉鎮，其中卓蘭鎮獨占429公頃，年產量可達1300萬公斤，是卓蘭「水果王國」重要經濟作物之一。

農業處指出，日前邀請農糧署北區分署、苗栗區農改場及卓蘭鎮公所等單位前往卓蘭多處葡萄園會勘，概估平均受損率約25%至50%之間，受損面積110公頃、損失金額逾新台幣2000萬元，已達損害超過20%的現金救助標準。

徐耀昌指示農業處盡快將實地勘查結果與統計數據呈報農委會，加速爭取天然災害農損救助作業，1公頃可獲9萬元救助，減輕農友損失。