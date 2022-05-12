快訊

總統府再增5名確診 累計88人染疫

獨／不再提供共契平台訂單 泰博證實：因政府大量徵用快篩

忽冷忽熱假性結果 苗栗卓蘭「石葡萄」災情逾百公頃

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄是重要經濟作物之一，因3月連續降雨、忽冷忽熱，導致授粉不佳假性結果，出現大批無籽、長不大的「石葡萄」，縣府初估受災面積逾百公頃，將爭取天然災害救助。

苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府農業處長陳樹義、卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人，前往卓蘭鎮苗58線附近葡萄園會勘，一串串巨峰葡萄看似結實累累，但其實充斥顆粒小、無籽的「石葡萄」。

張姓葡萄農說，3月下旬連續降雨，且一下低溫、一下又吹南風氣溫升高，忽冷忽熱導致正值開花階段的葡萄授粉情形不佳，成了無籽的假性結果，即俗稱的「石葡萄」。

他指出，無籽的石葡萄無法繼續成長，較正常的葡萄小，幾乎每串葡萄都出現顆粒不均勻的情形，夏季產期勢必嚴重歉收，損失慘重。

苗栗縣政府農業處表示，縣內巨峰葡萄栽種面積約431公頃，有夏、冬2期果，主要分布在卓蘭鎮、通霄鎮及獅潭鄉3鄉鎮，其中卓蘭鎮獨占429公頃，年產量可達1300萬公斤，是卓蘭「水果王國」重要經濟作物之一。

農業處指出，日前邀請農糧署北區分署、苗栗區農改場及卓蘭鎮公所等單位前往卓蘭多處葡萄園會勘，概估平均受損率約25%至50%之間，受損面積110公頃、損失金額逾新台幣2000萬元，已達損害超過20%的現金救助標準。

徐耀昌指示農業處盡快將實地勘查結果與統計數據呈報農委會，加速爭取天然災害農損救助作業，1公頃可獲9萬元救助，減輕農友損失。

苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

苗栗造橋山羌之死 疑遭中型犬擊殺

葡萄珍珠大口吸！ 貢茶 x KAKAO FRIENDS 聯名「葡萄寶石系列」3飲品 加碼「萊恩吸管套」炸萌必收

有片｜葡萄皮白白的是農藥嗎？營養師教你吃甚麼顏色的葡萄最健康

有片｜葡萄皮白白的是農藥嗎？營養師教你吃甚麼顏色的葡萄最健康

相關新聞

影／鯉魚潭水庫供水計畫「跳票」 通霄爭取非灌區供水

苗栗縣鯉魚潭水庫興建後未依原本計畫將通霄鎮納入灌區，地方農民為此抱怨多年，立委陳超明上午邀農委會、農田水利署等單位會勘協...

竹市光埔重劃區蓋空橋案熱議 地方搶開選舉支票比拚

新竹科學園區附近的光埔重劃區設置空橋案熱議。目前市府尚無定案，仍在收集地方意見，但地方有意爭取市長門票者陸續表態，國民黨...

休耕、翻耕補助差很大 苗議員為農民請命

今年3、4月霪雨綿綿，造成苗栗縣苑裡鎮太陽麻等綠肥作物發芽率不如理想，以致許多農友僅能領取一公頃3.4萬元的翻耕補助，與...

3月霪雨災害 苗栗卓蘭「石葡萄」損失概估2100萬

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3月霪雨，受粉普遍不佳，釀成「石葡萄」災害，勘查初估損害率25%以上，金額2100多萬元，縣府提報...

新竹縣囤房稅三讀通過 明年開徵影響過萬戶

新竹縣議會昨天三讀通過「新竹縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案，即囤房稅，將針對自用住宅外，持有非自用住宅者5戶以下每戶稅...

竹市路平計畫啟動 前瞻補助5500萬整修茄苳景觀大道

新竹市政府今天宣布，111年路平計畫將於5月中開跑，將改善中華路四段、延平路一段等處，其中獲前瞻補助5500萬元，將改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。