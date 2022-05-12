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影／鯉魚潭水庫供水計畫「跳票」 通霄爭取非灌區供水

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
針對通霄未納入鯉魚潭水庫灌區的爭議，立委陳超明上午邀農委會、農田水利署等單位會勘協調由南勢溪取水等方案。記者胡蓬生／攝影
針對通霄未納入鯉魚潭水庫灌區的爭議，立委陳超明上午邀農委會、農田水利署等單位會勘協調由南勢溪取水等方案。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鯉魚潭水庫興建後未依原本計畫將通霄鎮納入灌區，地方農民為此抱怨多年，立委陳超明上午邀農委會、農田水利署等單位會勘協調由南勢溪取水，農水署表明將針對管路灌溉、調蓄、調節控制設施及動力抽水設備給予補助，同時也鼓勵農民土地重劃，以提升輸水、運輸效率。

陳超明表示，當初鯉魚潭水庫新建時，承諾要供應通霄每日20萬噸農業用水，但水庫啟用至今都未供水，積欠億萬噸用水，農田水利署改制時，農委會也承諾會擴大灌區服務及輔導將非灌區納入灌區，但至今對通霄地區的輔導卻沒到位。

縣府水利處簡報指出，南勢溪伏流水及農塘蓄水工程去年已完成，每日可進水3000噸，蓄水量可達9萬噸，主要灌溉下游農田，已與鎮公所協調後續委託管理作業，未來也會配合農水署的改善方案。

至於通霄鎮城北、城南、南和、福興等上游4里，由於距離遠，相關單位認為不符效益，不建議由農塘抽取下游的伏流水使用。農田水利署官員表示，期盼縣府辦理南勢溪整治工程，讓農民可就近從溪中取得水源，農水署也將針對管路灌溉設施、調蓄設施、調節控制設施及動力抽水設備給予補助，同時鼓勵農民推動土地重劃，提升輸水、運輸效率。

經濟部水利署表明，如縣府將南勢溪治理計畫送案將配合補助辦理；陳超明也表示屆時將邀集農水署、水利署、縣府的平台討論，加快解決農民用水需求。

針對通霄未納入鯉魚潭水庫灌區的爭議及農民灌溉需求，農委會、農田水利署等單位上午會勘協調由南勢溪取水等方案。記者胡蓬生／攝影
針對通霄未納入鯉魚潭水庫灌區的爭議及農民灌溉需求，農委會、農田水利署等單位上午會勘協調由南勢溪取水等方案。記者胡蓬生／攝影

農民 水利署 陳超明

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