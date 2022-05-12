竹市光埔重劃區蓋空橋案熱議 地方搶開選舉支票比拚

新竹科學園區附近的光埔重劃區設置空橋案熱議。目前市府尚無定案，仍在收集地方意見，但地方有意爭取市長門票者陸續表態，國民黨市議員林耕仁提出若年底執政，明年4月提出追加預算、後年1月施工，宣布參選新竹市長的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝今天說，若當選明年1月就啟動空橋細部設計，明年底完工。

鄭宏輝說，他支持興建空橋，除了是因為優先考量學童與行人的安全，對於城市新興區域的發展，空橋也是在國際各大城市常見的規畫，如同台北市的信義計畫區，景觀設計也能夠納入美學、設計力，並同時讓藝術融入公共建設、進入市民的日常生活。

鄭宏輝說，若年底順利當選新竹市長，12月25日就職，「2023年的1月就能啟動空橋的工程細部設計」。並強調空橋原本就是都市計畫中的規畫設施，無論法制與經費都不是問題，預估1至2個月完成空橋細部設計、明年5月工程招標，明年底完工啟用。

鄭宏輝也提到，最近有寫了信給日本的藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆，邀請他們未來能擔任新竹市的合作藝術家，希望未來讓藝術融入公共建設，「光埔空橋」可以是具體實現的第一個建設。

國民黨市議會黨團在日前舉辦空橋座談會，有意參選市長的市議員林耕仁認為，關埔區域內建案都因預留空橋搭建空間，已獲得容積獎勵，市府的不作為是施政怠惰，另提出改建地下道作為替代方案也是「假議題」，市府不該找藉口，讓地方期待落空。