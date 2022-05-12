竹市日治警察宿舍文創活化 辦時空膠囊影像展
新竹市文化局將日治時期興建的南大路警察宿舍，活化為新竹後站文創園區「下竹町」，即日起展出「時空膠囊—鏡頭下會說話的影像故事」，解密過往新竹人的生活點滴。
新竹市南大路警察宿舍為日治時期興建的歷史建物，新竹市政府修復後，活化為新竹後站文創園區「下竹町」，成為展覽藝文空間之一，也藉由展覽讓民眾走入，一探歷史建物之美。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，從國家文化記憶庫中與新竹相關的上萬幅影像記載中，遴選百年來新竹地標建築的史料照片，勾勒出自新竹建城以來的城市歷史故事。這次展覽，主要分有百姓生活、校園、城市和特輯－新竹公園。
文化局長張馨之說，同時，透過與在地耆老的訪談、本地大家族保存下來的照片文物，以打破時間排序的手法，運用主題式的展區詮釋，讓影像變身會說故事的展品。
她表示，展出的照片，從建築剪影到家庭生活、校園生活，可看見城市的成長軌跡，彷彿走入影像所保存的時光膠囊裡，了解過往新竹人的生活，也可對照現今的日常樣貌。
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