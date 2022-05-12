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休耕、翻耕補助差很大 苗議員為農民請命

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員張顧礫、鄭宗國（右）今天為農友請命，爭取翻耕、休耕差額補助，縣府農業處長陳樹義（左）允諾協助爭取專案辦理。圖／擷自苗栗縣議會直播
苗栗縣議員張顧礫、鄭宗國（右）今天為農友請命，爭取翻耕、休耕差額補助，縣府農業處長陳樹義（左）允諾協助爭取專案辦理。圖／擷自苗栗縣議會直播

今年3、4月霪雨綿綿，造成苗栗縣苑裡鎮太陽麻等綠肥作物發芽率不如理想，以致許多農友僅能領取一公頃3.4萬元的翻耕補助，與休耕補助落差1.1萬元，縣議員張顧礫、鄭宗國今天為農友請命，縣府農業處長陳樹義允諾協助爭取專案補助。

縣議會定期會今天總質詢議程，張顧礫、鄭宗國異口同聲為農友請命，兩人指出，農友不斷反映，配合政策今年3月翻耕撒種，種植太陽麻等綠肥作物，但太陽麻發芽率不及5成，以致僅能請領一公頃3.4萬元翻耕補助，無法領一公頃4.5萬元的休耕補助，差額1.1萬元。

陳樹義說，今年3、4月連續下雨，造成3月撒種的太陽麻等綠肥作物，發芽率不到5成，縣府也數次向農糧署等單位轉達農民的心聲，但回覆是要農民再撒種，以達到休耕的標準。

縣府認為農民翻耕、也撒種了，因天候關係，導致綠肥發芽率不到五成，不能歸責農民，如果重新播種，1公頃又要多花7000元的成本，2次撒種就要1萬4000元，相當不合理，縣府將爭取農糧署體恤農民，專案辦理休耕補助。

苗栗縣議員張顧礫（右）、鄭宗國今天為農友請命，爭取翻耕、休耕差額補助，縣府農業處長陳樹義允諾協助爭取專案辦理。圖／擷自苗栗縣議會直播
苗栗縣議員張顧礫（右）、鄭宗國今天為農友請命，爭取翻耕、休耕差額補助，縣府農業處長陳樹義允諾協助爭取專案辦理。圖／擷自苗栗縣議會直播

農民 農糧署 苗栗縣

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