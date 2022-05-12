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新竹縣囤房稅三讀通過 明年開徵影響過萬戶

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣通過囤房稅，最重每戶以3.6%稅率課徵。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣通過囤房稅，最重每戶以3.6%稅率課徵。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議會昨天三讀通過「新竹縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案，即囤房稅，將針對自用住宅外，持有非自用住宅者5戶以下每戶稅率2.4%，6戶以上每戶稅率3.6%，明年開徵將影響約1萬3千戶。

新竹縣府表示，新竹縣囤房稅修正案將在7月1日上路，明年房屋稅開徵適用，經估算囤房稅上路後約有1萬3千戶，占全縣房屋戶數的4.44%受到影響，但主要影響仍為個人及法人持有多戶房屋者。

縣府稅務局長彭惠珠指出，大多數房屋並不會受衝擊，因全縣仍有約有28萬戶，約占95.56%的房屋，是屬3戶以內自用住宅，以及其他營業用等房屋，一般自住使用，且自然人本人、配偶及未成年子女在全國合計3戶以內房屋，仍然可以適用1.2％房屋優惠稅率，不受影響。

稅務局說明，為避免對非以囤房為目的的房屋造成衝擊或轉嫁租屋者，明定8種房屋仍按單一稅率1.6%稅率課徵，包括公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT、公同共有房屋、起造人持有空置待銷售住家用房屋3年內未出售者、營利事業所有無償專供員工停車使用、符合「租賃住宅市場發展及管理條例」第17條第1項規定之租賃住宅、依「住宅法」第19條第1項第5款、第6款或第2項第4款規定興辦之社會住宅於興辦期間，其租稅優惠另依新竹縣自治條例減徵25%。

縣長楊文科表示，雖全國人口已負成長，但新竹縣人口仍維持正成長，推動囤房稅主要是為了讓更多的人買得起房、住得起房，幫助年輕人安心成家，也非常感謝議會支持，讓新竹縣朝向居住正義的目標踏實前進。

新竹 宿舍 未成年

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