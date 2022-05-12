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竹市路平計畫啟動 前瞻補助5500萬整修茄苳景觀大道

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市今年獲前瞻補助5500萬元，將改善茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段）。圖／市府提供
竹市今年獲前瞻補助5500萬元，將改善茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段）。圖／市府提供

新竹市政府今天宣布，111年路平計畫將於5月中開跑，將改善中華路四段、延平路一段等處，其中獲前瞻補助5500萬元，將改善通車十多年從未修整的茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段），包括刨鋪3.2公里道路，並加做2處路口纜線下地、增設行人庇護島等，7月開工、年底完工。

竹市府工務處指出，茄苳景觀大道為連接台一線與國道三號的重要道路，全長6.1公里、路寬達30公尺，自2003年通車迄今，已有十多年未改善，道路多處龜裂、老化及坑洞。市府近年陸續改善道路品質，施作近交流道端約2.5公里路面、改善路面不平。

市長林智堅說，茄苳景觀大道將是今年路平計畫最大規模改善，獲營建署「提升道路品質計畫2.0」補助，將進行「牛埔東路至東香路二段」路段鋪面重新刨鋪，同時改善路口人行動線設計，包括重新畫設行人穿越線、新設人行庇護島工程等。

清溝、路平、路燈亮是不少市民高度關注的議題，林智堅也說，他上任後努力推動「路平三支箭」計畫已進入第8年，不僅提高道路養護預算、修訂新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例，更採評分及格最低標招標，嚴格實施夜間施工，控管施工品質。

今年路平計畫施作主要幹道，包括中華路四段、延平路一段及超過100處巷道。市府預估今年路平改善道路面積達41萬平方公尺，8年累計路平今年將突破365萬平方公尺。

工務處表示，路平計畫2015年至2021年間陸續改善慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路等路段，今年將持續推進主要道路重新刨鋪，亦將巷弄街道納入分期改善，讓市民享有安全平順的道路品質。

竹市今年獲前瞻補助5500萬元，將改善茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段）。圖／市府提供
竹市今年獲前瞻補助5500萬元，將改善茄苳景觀大道（牛埔東路至東香路二段間路段）。圖／市府提供
新竹市茄苳景觀大道為連接台一線與國道三號的重要道路，但通車十多年未改善，多處路面龜裂。圖／市府提供
新竹市茄苳景觀大道為連接台一線與國道三號的重要道路，但通車十多年未改善，多處路面龜裂。圖／市府提供

新竹 林智堅

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