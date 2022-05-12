下竹町「打開時空膠囊」開展 老照片說新竹城市故事

歷史建築南大路警察宿舍屹立於新竹後火車站逾90年，乘載日治時期至今的光陰故事，今年以下竹町為名重新向市民開放。市府文化局指出，下竹町規畫第二檔展覽「時空膠囊—鏡頭下會說話的影像故事」特展，將以老照片說新竹城市的故事，歡迎民眾參觀。

文化局長張馨之說，展覽分為百姓生活（Daily Life）、校園（Campus）、城市（City）和特輯-新竹公園（Feature Story）共四大區塊；從國家文化記憶庫中與新竹相關的上萬幅影像紀錄中，遴選百年來新竹地標建築的史料照片，勾勒出自新竹建城以來的城市歷史故事。

同時，也透過與在地耆老的訪談、本地大家族保存下來的照片文物，以打破時間排序的手法，運用主題式的展區詮釋，讓影像變身會說故事的展品。

從建築剪影到家庭生活、校園生活可看見城市的成長軌跡，彷彿走入影像所保存的時光膠囊裡，從中解密過往新竹人的生活點滴，對照當今新竹人的日常樣貌。

文化局說，展覽將於下竹町營運單位時藝官方網站同步展出，除呈現數位典藏的重要性與成果，於實體特展結束後亦可延伸展覽教育推廣的時間，成為新竹人探索在地故事的網路資源。

展出內容自百姓生活區遴選多幅庶民百態，從曾任職於黑金町區會鄭金火先生留下的紀錄出發，到新竹州時報的事件報導再到宗教風俗對民眾生活的影響，得以窺見日治時期到國民政府時代的百姓剪影，特展單位希冀透過照片中的故事，大家可以開始思索時代背景，品味老照片、老物件的浪漫。