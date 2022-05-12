快訊

湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗造橋山羌之死 疑遭中型犬擊殺

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
一隻母山羌最近在苗栗縣山區疑遭中型犬攻擊，因緊迫而死。圖／苗栗縣政府提供
一隻母山羌最近在苗栗縣山區疑遭中型犬攻擊，因緊迫而死。圖／苗栗縣政府提供

一隻母山羌最近在苗栗縣山區疑遭犬傷，因緊迫而死，縣府統計一年野生動物被犬傷的案件約20件，連瀕臨絕種的石虎也有受害紀錄，呼籲飼主善盡責任，牽繩不棄養，不要造成野生動物傷害。

縣府農業處最近接獲通報，造橋鄉居民半夜安置一隻受傷的山羌，隔天上午察看已經死亡，農業處自然生態保育科人員據報處理，發現山羌有2處清楚的犬口痕跡，距離約5至8公分，研判中型犬擊殺，山羌生性膽小，緊迫而死。

縣府指出，去年6月27日凌晨一隻山羌遭狗追到縣府第一辦公大樓，牠情急跳下地下停車場車道，造成左前腳骨折、身體多處擦傷，保全人員發現驅趕犬隻，山羌才倖免於難，送農委會特有生物研究保育中心救治。

縣府每年接獲通報野生動物被犬傷案約20件，狗有地域性、對快速移動的物體又有追逐本能，犬隻與野生動物的競合難解，活動力較強的石虎都難逃犬口，山羌、穿山甲更是首當其衝。

根據農特生中心野生動物急救站統計，2020年救傷穿山甲43隻，其中有28隻犬攻擊，占了六成五，而2016年穿山甲救傷，犬攻擊僅占2成左右，犬攻擊比例逐年增加，也不容忽視。

縣府指出，一隻野生動物從醫療到復健野放，成本約要7萬元，過程有特生中心、國立屏東科技大學野生動物保育研究所、台北市動物園、彰化醫院，及苗栗3名獸醫院協助，呼籲犬隻飼主不棄養、牽繩善盡責任，動物保護法、苗栗縣動物保護自治條例，都有相關的規範。

一隻山羌去年6月27日凌晨遭犬追至苗栗縣政府受傷，瑟縮在地下停車場車道。圖／苗栗縣政府提供
一隻山羌去年6月27日凌晨遭犬追至苗栗縣政府受傷，瑟縮在地下停車場車道。圖／苗栗縣政府提供

山羌 石虎 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗縣首座 苗栗國中棒球室內打擊、投捕訓練場啟用

曾衝撞警車心有歉意 苗栗男交出淘寶買的改造槍獲減刑

苗栗大湖鄉社寮角金針花秘境轟動 遊客沒公德 今急封園

命大！新竹五峰山迷路到苗栗鹿坑山 一夜饑寒交迫脫困

相關新聞

客庄老街尋寶親子遊 沉浸互動遊戲探索人文風貌

深耕新竹多年，與地方創生團隊合作緊密的「島內散步」旅遊品牌，以全新角度規劃「新竹新埔走走 親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」行程，這趟沉浸式親子小旅行

苗栗造橋山羌之死 疑遭中型犬擊殺

一隻母山羌最近在苗栗縣山區疑遭犬傷，因緊迫而死，縣府統計一年野生動物被犬傷的案件約20件，連瀕臨絕種的石虎也有受害紀錄，...

下竹町「打開時空膠囊」開展 老照片說新竹城市故事

歷史建築南大路警察宿舍屹立於新竹後火車站逾90年，乘載日治時期至今的光陰故事，今年以下竹町為名重新向市民開放。市府文化局...

亮麗橘世代／吳烈如當里長 笑臉苦幹賺成就感

65歲吳烈如原從事燈泡、玻璃藝術燒製與鋼材業，平時就投入社區公益活動的他，退休後立志服務人群，7年前轉任新竹市頂福里長。...

人數將創新高 白沙屯媽進香交管措施公布

宗教盛事白沙屯媽祖進香不受疫情影響，報名隨香昨天已達8.2萬人，突破去年7.8萬人紀錄，5月16日下午6點截止，預估人數...

台電新竹區處施工班成軍 4朵花吸睛

新竹地區因竹科用電需求不斷攀升，但外包配電技術人員日益老化和短缺，台電新竹區營業處決定自己成立施工班，昨天揭牌，成員24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。