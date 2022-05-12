苗栗造橋山羌之死 疑遭中型犬擊殺

一隻母山羌最近在苗栗縣山區疑遭犬傷，因緊迫而死，縣府統計一年野生動物被犬傷的案件約20件，連瀕臨絕種的石虎也有受害紀錄，呼籲飼主善盡責任，牽繩不棄養，不要造成野生動物傷害。

縣府農業處最近接獲通報，造橋鄉居民半夜安置一隻受傷的山羌，隔天上午察看已經死亡，農業處自然生態保育科人員據報處理，發現山羌有2處清楚的犬口痕跡，距離約5至8公分，研判中型犬擊殺，山羌生性膽小，緊迫而死。

縣府指出，去年6月27日凌晨一隻山羌遭狗追到縣府第一辦公大樓，牠情急跳下地下停車場車道，造成左前腳骨折、身體多處擦傷，保全人員發現驅趕犬隻，山羌才倖免於難，送農委會特有生物研究保育中心救治。

縣府每年接獲通報野生動物被犬傷案約20件，狗有地域性、對快速移動的物體又有追逐本能，犬隻與野生動物的競合難解，活動力較強的石虎都難逃犬口，山羌、穿山甲更是首當其衝。

根據農特生中心野生動物急救站統計，2020年救傷穿山甲43隻，其中有28隻犬攻擊，占了六成五，而2016年穿山甲救傷，犬攻擊僅占2成左右，犬攻擊比例逐年增加，也不容忽視。