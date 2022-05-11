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桃園再增2採檢站 13、14日26站免預約打莫德納、高端
桃園市長今天在防疫會議後表示，為擴大採檢量能，市府預計在龍潭區、大園及觀音區交界處增設2處社區採檢站，讓市民可就近採檢；新屋區民眾則可就近至衛福部桃園醫院新屋分院採檢，期盼透過社區採檢站降低染疫黑數，也讓確診者及早得到最好的照顧。
桃園市目前全市有7處社區採檢站，其中巨蛋採檢站為快篩陽性專用，今年1月至今累計採檢33萬2652人次，每日平均服務量能約5000人次，另外還有14家責任醫院、部分診所及復興區衛生所也提供PCR採檢服務。
疫苗接種情況，鄭文燦說明，全市26處社區接種站於今天（11日）及13、14日開放18歲以上民眾接種莫德納疫苗，13、14日還另外開放20歲以上民眾接種高端疫苗；60歲以上長者及原住民族50歲以上長者，可免費搭乘愛心計程車，完成接種後可領取700元禮券及桃園好米1包，希望再提高全市疫苗覆蓋率，確保市民及長者的防疫安全。
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