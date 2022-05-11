桃園議員批區長用駐衛警當駕駛 民政局：已發函說明

桃園市議員舒翠玲今天質詢區公所業務的時候指出，108年（2019）11月的時候鄭文燦市長公開宣布，區長是派任首長本來就可以有駕駛和公務車，她不明白為什麼到現在還有區長在用駐衛警和專案預算派駕駛？當然，也有少數區長是按鄭市長說的編駕駛預算，像平鎮區公所現在就是編預算進用公務車駕駛，但還是但有用駐衛警的區公所就讓人不解。

市議會昨天安排12個區公所工作報告，舒翠玲請沒有派駕駛（司機）的區長請舉手，現場沒有區長舉手，就是都有公務車司機，她接著問用駐衛警開公務車的請舉手，有5位，用專案業務經費僱用駕駛的1位（有的沒舉手）。舒翠玲表示，她過去在議會質詢的時候，問過當時的平鎮區長用駐衛警開車，而且占秘書處的職缺，加班費用掉區公所不少的加班預算，引來公所人員不平，後來也有議員質詢的時候說區長不該用駐衛警當駕駛，否則駐衛警的工作誰來做？

舒翠玲說接到投訴檢舉，說有區長用業務專案找人當司機，但是專案有一定的用途，比方說防疫關懷專案，那麼找的人就要做和防疫關懷有關係的工作，除非招標時明說就是專案公務駕駛，如果不是可能就有違法之虞。另外就是公務車的油料每個月有申報上限，超過上限不夠怎麼辦？檢舉者說區長要求從其他業務經費勻支，這樣子可以嗎？還有司機的1個月加班費就快超過1名臨時人員的待遇，這樣會排擠別人的加班費。

她質疑區長的駕駛為什麼會報這麼多的加班費，難道晚上也要載區長應酬，要駕駛在旁邊待命嗎，舒翠玲強調此風不可長，尤其油料費不夠要用其他的業務費，還要承辦人配合，誰敢簽？區長這樣做豈不是「自己發誓死的是別人？」既然市長已經認為可以派公務駕駛，名正言順，為什麼就不能把事情做好，而且不要占別人的加班費，一切按實核銷。舒翠玲要求在場的副市長高安邦查，到底那些區長忙到晚上加班應酬也要派公務車和駕駛。

民政局會後強調，市府秘書處已於104年11月24日以發函各區公所，說明公所公務車輛的使用，應由具備合格證照的同仁擔任駕駛工作，不宜指派駐衛警察從事駕駛相關勤務，民政局也會加強督導區公所，依照秘書處公務車輛使用規定辦理。