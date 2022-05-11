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抗病毒藥處方今起視訊供藥 桃園193家藥局直送到家

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園193家社區藥局擴大就近向確診市民送藥服務。圖／藥師公會提供
桃園193家社區藥局擴大就近向確診市民送藥服務。圖／藥師公會提供

桃園市確診輕症市民日前抱怨衛生局視訊診療及送藥「玩假的」，衛生局最新公布248家醫院及中西醫診所視訊診療，配合抗病毒藥今天起供藥，確診市民視訊診療開出處方藥後，桃園193家社區藥局今天下午為確診市民就近將抗病毒藥及處方用藥「直送到家」服務，方便確診者服藥。

桃園確診人數激增，市政府衛生局官網先前公布通訊診療的醫院及中、西醫診所共429家及藥局，遭市民踢爆許多醫院診所實際沒有視訊診療和送藥，引起市民質疑民怨，衛生局要求桃園市醫師、藥師公會重新確認名單，該局表示，經兩個公會確認，該局新公告通訊診療醫院26家、西醫診所117家及中醫診所105家共計248家（較之前減少181家約四成二），確診民眾可選擇就近醫院診所視訊診療及送藥服務。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏表示，該公會查證確認全市193家社區藥局加入送藥服務，全市藥局會員約680多家，扣除門前藥局及一人藥局300多家無法送藥，加入送藥的社區藥局約達五成，這周起擴大為患者送藥服務。

鄭志宏表示，原本上周提供確診處方箋送藥一天30多張，隨確診視訊診療增加，今天抗病毒藥供應，現在一天處方箋激增達近100張，增加3倍，該公會請專人媒合社區藥局就近幫確診民眾送藥，由於配合調劑和送藥服務，社區藥局藥師大都在下班後送藥服務，將抗病毒藥等處方箋藥品盡快讓患者拿到藥，降低病情症狀。

衛生局 桃園 患者

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