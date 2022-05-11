疫情下堅守崗位的天使 中醫大新竹附醫表揚優良護理師

5月12日是國際護師節，今年台灣Omicron疫情快速蔓延，不少護理師仍堅守崗位，無微不至地照顧病人，中醫大新竹附醫也在護師節前表揚25名優秀護理師，感謝他們守護新竹民眾的健康。

院長陳自諒感謝護理師們一同堅守崗位的努力，因此在表揚大會上親贈他們仙人掌，期許護理師們能像仙人掌一樣堅毅不拔、刻苦耐勞，也感謝他們在疫情嚴峻當前，能夠秉持著愛心、耐心及同理心照顧病人。

護理部主任張鳳媛表示，今年國際護理師節，主題聚焦保護支持和投資護理專業，強化全球醫療體系，鼓勵護理師擁有專業，中醫大新竹附醫透過各單位票選，選出25名優秀護師，其中來自內科加護病房的護理師黃馨蝶，更得到病患和病患家屬高度肯定，當選最佳服務護理師。

黃馨蝶從事護理工作2年，親力親為，總是能從病患的立場照顧患者，得獎的護理師藏不住喜悅，除了比出招牌動作「愛心」，也比出時下最流行上下翻轉的V字手勢，展現護理師可愛活潑俏皮的另一面。

院方今年也特別製作MV，紀錄護理師的日常，病患回饋「護理師真的是她的天使」，負責產房的副護理長廖姈希表示「護理師工作真的很辛苦，但是每天開心迎接新生命，讓工作變得很開心」，急診副護理長詹舒婷也說「每天都在和死神拔河，搶救一條生命，就是當護理師最大的成就感」